¿Se viene un nuevo virus chino? Alarma por la potencial nueva pandemia, similar a la de la gripe porcina

El principal foco está ahora puesto en los cerdos, de acuerdo al estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. «Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistémica de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica».