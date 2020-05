Se oficializó el pedido de juicio político al juez Brun: «Hay que terminar con los jueces del salga salga»

Se oficializó la presentación por parte del legislador massista del Frente TODOS, Pablo Garate, del pedido de juicio político al juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Dr. Claudio Brun, por haber decidido otorgar la libertad a delincuentes acusados de delitos graves y sin respetar los protocolos mínimos. En las próximas horas, se esperan los escritos de jury a otros jueces bonaerenses que prepara el diputado Jorge D’Onofrio.



Fue la primera denuncia electrónica que recibe la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Y Funcionarios bonaerenses. De esta manera, se dejó inaugurado el sistema de denuncia online con este precedente sobre el juez Brun.

“Hoy presentamos de manera electrónica el Jury al Dr. Claudio Brun, porque a pesar de haber retrotraído la liberación de Néstor Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso, hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves”, expresó el legislador Pablo Garate, abogado, oriundo de la ciudad de Tres Arroyos.



“La Justicia tiene que tener sentido común y responsabilidad, ya que hay que terminar con los jueces del ´salga, salga´ y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas”, agregó Garate.

En este caso de la liberación de presos en la Provincia, se violó la Ley Nacional de Víctimas, que “es de orden público, la de Protección Integral de la Mujer y no se le dio intervención al Asesor de Incapaces, pese a que la víctima presentaba retraso madurativo”.

Es que Ibars había sido condenado a siete años de prisión en noviembre de 2015 por abusar y dejar embarazada a una joven con retraso madurativo. El juez Claudio Brun decidió en las últimas horas revocar su propia resolución y retornar al violador Néstor Luis Ibars a la cárcel de Villa Floresta. A la misma hora que se anunciaba su pedido de juicio político, el magistrado decidió suspender la prisión domiciliaria que le había otorgado al abusador.

Cabe recordar que la semana pasada, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reunió al Observatorio de Víctimas de Delitos, presidido por Sandra Rossi y dependiente de Diputados, y se comprometió con acciones para monitorear las «libertades masivas» durante la pandemia.

OTROS CASOS

Además, el diputado Jorge D’Onofrio prepara un nuevo escrito para María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma que violó una menor de 17 años.

El domicilio donde lo enviaron para cumplir su arresto se encuentra a unas pocas cuadras del hogar de la víctima y va a convivir con menores de edad.

“Más allá de una campaña para infundir miedo en la población con falsas cifras de liberación de detenidos, quienes tenemos la responsabilidad de velar por las víctimas y la ciudadanía en general, es que ponemos en marcha las herramientas que nos da la constitución y vamos a iniciar Jury de Enjuiciamiento a los magistrados que hayan ido más allá de lo normado por la corte y las leyes nacionales y provinciales”, expresó D’Onofrio.

“En este caso en particular”, detalló el diputado y asesor en materia de seguridad de Massa, “es tan flagrante el mal desempeño de estos magistrados que no solo mandaron a la casa a un violador, con el agravante que una vez iniciado el proceso se había fugado y fue detenido por el buen trabajo de la fiscal actuante quien lo confinó a prisión preventiva. En diciembre de 2019 se elevó la causa a juicio y espera fecha de inicio”, precisó en detalle sobre el historial de Di Palma.

Y aseguró finalmente que “el imputado no solo no se encontraba en lo que denominamos población de riesgo sino que entra en lo que marca la ley para denegar las excarcelaciones y tiene que ver con la posibilidad de fuga”.