Se jugó la 8va fecha del papi fútbol 2019/20

DAIREAUX.- Este lunes 30, en las instalaciones del Gimnasio Municipal se llevó a cabo una nueva fecha del torneo Papi futbol 2019/20202. Los resultados del encuentro fueron los siguientes:

-Los Pibes( 4) vs El Buen Gusto (5)

-Taller F1 (11) vs Ayuntun Hue (3)

-Laly Motos (5) vs S y D Instalaciones (1)

-Charly Pinturas (12) vs Panaderia “La Criolla” (1)

Por su parte este jueves 2, a partir de las 21:30, se enfrentan:

TEVEZ MAQUINARIAS VS. LA VIEJA QUESERÍA

O.N. PROD. DE SEGUROS VS. AGROTRONIC

GHOST DISCO VS. KIOSCO ‘EL PELA’

DON LALO VS. LOS CHOCHOS