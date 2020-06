Se habilitó la pesca en el partido de General La Madrid

El Comité de Emergencia habilitó hoy la pesca dentro de los límites del partido de General La Madrid, para residentes del distrito. Puntualmente el permiso es para la pesca en la laguna Los Claveles*. La habilitación fue posible gracias al trabajo que realizó el Comité junto a aficionados a esta actividad agrupados en la denominada Asociación Corvina Negra, a quien se agradece el aporte solidario y desinteresado.

*Sobre la laguna Los Claveles: Es importante destacar que, al tratarse de un espacio privado, el permiso para ingresar a la laguna corre por cuenta exclusiva del propietario del campo desde donde se accede a la misma. Ni el Comité de Emergencia ni el Municipio tienen injerencia en el acuerdo o cobro del canon para acceder al lugar.

Modalidad y protocolo para la pesca en el partido de General La Madrid:

▶️ La actividad será solo para residentes del distrito de Gral. La Madrid.

▶️ La actividad se podrá realizar todos los días de la semana.

📎Horarios:

🔹Salidas a partir de las 08:00 AM

🔹Regreso hasta 18:30 PM

📌 Importante: Al regreso, se deberá ingresar por la cabina sanitaria de Bromatología.

▶️ El trámite será personal y no se permitirá sacar permisos en nombre de otra persona.

▶️La pesca será con el fin de consumo familiar o donación.

▶️Solo podrán hacer uso del permiso una vez por semana, salvo que exista cupo el día inmediato posterior.

▶️Será requisito ser mayor de edad y contar con el DNI en mano al ingreso a la laguna. En caso que desee ir con un menor – del grupo conviviente-, el mismo quedará a su cargo y responsabilidad cumpliendo con el protocolo de sanidad.

▶️ Se permitirá trasladarse en auto a dos (2) personas juntas como máximo, manteniendo la distancia social; exceptuándose Grupo Familiar Conviviente, que tendrá un máximo de cuatro (4) personas por vehículo.

▶️ Se recomienda no realizar la actividad de pesca aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

▶️ La pesca embarcada será con un máximo de 2 personas por embarcación.

▶️ La salida implicará dirigirse desde el hogar al lugar de pesca, sin escalas durante la ida y la vuelta.

▶️ Los pescadores anunciarán su llegada (entrada), permaneciendo en sus vehículos, hasta efectuado el ingreso al lugar de pesca.

▶️Se respetará estrictamente la distancia entre pescadores, siendo la misma de más de dos metros entre cada persona. Exceptuándose Grupo Familiar Conviviente.

▶️ El pescador deberá llevar su propia indumentaria y utensilios.

▶️ Con el objetivo de mantener la higiene del lugar, no se deberá dejar residuos, ya sean orgánicos (restos de comida, etc.) como inorgánicos (anzuelos, tanza, etc.). Para esto, es fundamental llevar bolsa de residuos y retirarlos al momento de terminar la pesca.

▶️ Se deberán desinfectar todos los elementos utilizados con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 1 litro de agua y/o utilizar solución alcohólica al 70%. En caso de manipular material reutilizable, deberá realizar el correcto lavado cada vez que se utilice.

▶️Lavado de manos con anterioridad y de manera posterior a realizar la actividad con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

▶️Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado.

▶️ Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).

📌 Importante:

La violación del presente protocolo acarrea la prohibición para desarrollar la actividad (obtención de permiso) por 60 días.

◾ El pescador deberá contar con Licencia de pesca Provincial vigente.

◾ Documento Nacional de Identidad (acreditando residencia en el partido)

◾Solo una vez por semana se otorgarán permisos por pescador, salvo que exista cupo el día inmediato posterior.

📎 Sobre los cupos:

◾ Se entregarán 40 permisos diarios para la ciudad de General La Madrid, y 10 permisos por delegación (Pontaut, Líbano, Las Martinetas y La Colina); con un máximo de 20 vehículos para General la Madrid y 5 para las localidades

◾ Fin de semana y feriados, el cupo de permisos será de 60 para General La Madrid; con un máximo de 30 vehículos.

◾ Permisos para General La Madrid. Cliquee aquí:

👉 https://darturnos.com/ pescalamadrid

Horario de turnos de 08:00 a 22:00 hs.

◾ Los permisos en Pontaut, Líbano, Las Martinetas y La Colina deberán tramitarse en la Delegación correspondiente.

Contacto por consultas o inquietudes:

◾ Cel: 02284-15-713905 (16:00 a 18:00hs)

◾Facebook: Asociación Corvina Negra Lamadritense

◾Instagram: corvinanegralama