¡Se escapó una Ferrari, anda suelta por Maranello!

Eran las 7 a. m. cuando Charles Leclerc ‘despertó’ a todos en la sede del Cavallino con un sonoro paseo por las calles de sus alrededores sobre la mismísima SF1000. Los posteos avisan que han vuelto.

Los habitantes de Maranello se despertaron hoy con uno de sus sonidos favoritos, el del motor turbo híbrido V6 de una ‘bambina’, cuando Charles Leclerc se subió a su SF1000 para manejarla por las calles que rodean la famosa base de Ferrari.

Good morning Maranello !

Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work 😍 pic.twitter.com/IHj5o5RLlY — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 18, 2020

This is our favourite alarm clock ⏰

Courtesy of @charles_leclerc and #SF1000 🏎🚀

Thanks to our partner in crime ⚡️: #Maranello City Council #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/tEoQYpYVDS — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 18, 2020

Tres meses y medio, o 110 días, después de que Ferrari probara por última vez su modelo 2020, en el último día de pruebas de pretemporada en Barcelona, el coche de los desvelos de los italianos calentó su motor con una vueltita en el corazón de la Scuderia. Charles Leclerc en persona la condujo a través de la puerta misma de entrada a la fábrica por la que su fundador Enzo Ferrari sacó el 125 S, el primer automóvil que llevaba su nombre, para conducirlo en una carrera el 12 de marzo de 1947.

Nothing can beat the emotion of being back on track. Listen to @marc_gene’s interview with @charles_leclerc a few minutes after he drove through the streets of Maranello. #BackOnTrack #WeGoAgain #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/DAPaOmP7SQ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 18, 2020

El simbólico recorrido de Leclerc pasó por la Gestione Sportiva, donde los autos F1 de Ferrari han sido diseñados, construidos y desarrollados desde 2015, y luego hacia el Museo Maranello, que alberga la colección de las Ferrari fabricadas en los últimos 73 años.

El monegasco, que es el primer piloto de la era moderna en conducir un F1 por las calles de Maranello, finalizó su marcha en la Via Gilles Villeneuve, en su camino a Fiorano, la pista de pruebas de Ferrari para autos de carretera y de F1.

Normalmente no me gusta levantarme temprano, pero esta mañana había una gran razón para hacerlo», dijo. «Tal vez, desperté a algunas personas, pero fue genial manejar por las calles de Maranello en el SF1000.

«Fue emocionante volver al auto hoy, particularmente en una ruta tan especial. Estar de vuelta en el cockpit se sintió como volver a casa. Nos parecía una forma divertida de decir que estamos listos para volver a la normalidad. Ahora no puedo esperar la hora de manejar el SF1000 en Austria».

Se espera que Ferrari complete una prueba privada a finales de este mes para darles a Sebastian Vettel y Leclerc algo de tiempo para deshacerse del ‘óxido’ antes de comenzar la campaña 2020 en Austria, del 3 al 5 de julio. Será en su pista propia.