¿Se diluye el efecto pandemia? Según Giacobbe la imagen de Alberto cayó 22 puntos

Para el analista político, el Presidente se aleja de aquel momento de unidad nacional en que contaba con un 68 % de imagen positiva. Del otro lado, el único que registró crecimiento en el último tiempo es Rodríguez Larreta.

Un reciente sondeo muestra una merma en la imagen positiva de Alberto Fernández, si se tiene en cuenta los altísimos picos registrados en el marco de la pandemia de coronavirus y la instauración en el país del aislamiento social, preventivo y obligatorio, allá por fines de marzo pasado.

Según Jorge Giacobbe, titular de Giacobbe & Asociados, el mandatario perdió 22 % puntos porcentuales desde aquel pico de 68 % alcanzado “en el momento de unidad nacional (política y social)”, expresa, y analiza que ello se debe “a la crispación de los que no pueden debatir, a la frustración de los que no pueden decidir, al agobio de los que no ven una salida, al inmaduro pensamiento dicotómico denominado grieta, a las fábulas de buenos y malos”.

El trabajo de Giacobbe muestra que Alberto fue perdiendo imagen por escalones cada vez más pequeños: primero 8 puntos, luego 7, más tarde 5 y ahora 2 más, que alcanzan un total de 22 % de los 30 que logró conseguir.

Presentamos nuestro quinto informe que da seguimiento a las percepciones de nuestros encuestados con respecto a la emergencia sanitaria que atravesamos. Click en el link para acceder a los resultados: https://t.co/fSY4alu2ae@JorgeGiacobbe pic.twitter.com/qiV343c87o — Giacobbe Op. Pública (@GiacobbeOP) June 4, 2020

Durante los últimos 15 días el gobernador Axel Kicillof también algo de capital político al resignar 1 punto de imagen positiva, mientras que Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo estable.

En el otro extremo se ubica el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien registró un crecimiento de 3 puntos, aunque Mauricio Macri volvió a caer otros 3 puntos.

En lo que a imagen negativa refiere, Cristina y Macri poseen un 54 % de reprobación; Kicillof un 47 %; Alberto un 31 %, y Rodríguez Larreta “apenas” un 19 %, aunque en lo que respecta a la gestión de la crisis del coronavirus los niveles de aceptación son mucho más altos que los de imágenes personales: Fernández un 54 % (bajó 4 puntos), Rodríguez Larreta 47 % (bajó 3), y Kicillof 37 % (bajó 2).

Tal vez la merma del “miedo” y el crecimiento de “la necesidad” y “el fastidio” sean modos de explicar estos números: “Mucho temor” al coronavirus registra un 25 %, cuando al principio de la crisis anotaba el 43 %; 56 % continúa indicando que su economía familiar no resiste otro mes de cuarentena, y el 62 % que ha utilizado ahorros durante este tiempo.