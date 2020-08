Se desarrollaran los primeros debates virtuales en tribunales

Durante esta semana se llevaron a cabo los dos primeros debates realizados en su totalidad por medios telemáticos como Microsoft Teams y Videollamada de WhatsApp.

Las partes involucradas manifestaron su voluntad de llevar a cabo el acto judicial de esta manera para evitar mayores riesgos respecto a la propagación de COVID-19 y, en uno de los casos, se dio la particularidad que la mayor parte de los testigos eran personas de riego.

El fiscal Cristian Aguilar titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 aseguró que “es una alternativa interesante para debates que no son extensos en el tiempo, no tienen una gran cantidad de testigos o donde no se juzguen casos de notoria gravedad”.

En relación al procedimiento en uno de los juicios que realizó, el fiscal detalló “la mayoría de los testigos era de riesgo, les pedí mail a todos, se los comunique al juzgado interviniente, el día de la audiencia el juzgado les remitió a los testigos el link para q se conecten al debate en forma virtual y así logramos dar inicio a la audiencia”.

“Es interesante contar con esta herramienta para las causas que no son complejas, o aún así cuando sí lo son, puede ser una opción viable para que algún testigo de riesgo declare por ese medio”, afirmó Aguilar.

Estas modificaciones en el sistema judicial comenzaron a implementarse con el COVID-19 pero a medida que se regularizan todos los procesos vinculados con la justicia, surgen los medios telemáticos como alternativa viable para proveer justicia sin exponer a las personas de riego y permitiendo que todos tengan la posibilidad de expresarse sin impedimento alguno. Cerca o lejos, de riesgo o no, los medios telemáticos llegaron para acortar distancias en la justicia.