Se declaró la Emergencia Sanitaria en Coronel Pringles por 365 días

Las nuevas medidas a nivel local, que se suman a las de Prevención y Control, fueron explicadas por el jefe comunal de la localidad bonaerense, Lisandro Matzkin, en la mañana de ayer. Además se solicitó formalmente a las autoridades provinciales, la suspensión de clases en los establecimientos educativos del distrito.

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, ofreció una conferencia de prensa ayer en la que anunció la firma del Decreto 0319/20 en adhesión al Decreto de la Provincia de Buenos Aires que establece la Emergencia Sanitaria en territorio bonaerense.

El decreto

El decreto 0319/ 20 firmado por el Jefe Comunal señala:

*Artículo 1º: Declárese el estado de Emergencia Sanitaria en el Distrito de Coronel Pringles por trescientos sesenta y cinco (365) días adhiriendo al Decreto 2020-132 y las Resoluciones 2020-393 y 2020-394, dispuestas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

*Artículo 2º: Continuar con el confinamiento social durante catorce (14) días a todas aquellas personas que ingresen del exterior independientemente del país que sea.

*Artículo 3º: Disponer la suspensión por quince (15) días y prorrogables según la situación del momento y recomendación del Ministerio de Salud contados a partir del presente decreto, la realización de eventos masivos organizados por el municipio de índole deportivo, cultural, social, artístico, recreativo, estableciendo como evento masivo una (1) persona cada cuatro (4) metros cuadrados de hasta un máximo de 25 personas.

*Artículo 4º: Disponer la suspensión por quince (15) días y prorrogables las habilitaciones otorgadas por el Municipio, comprendiendo los eventos organizados por terceros y privados, debiendo adecuarse al presente decreto en cuanto a definición de evento masivo.

Las medidas

El Jefe Comunal Matzkin aseguró que las medidas que se toman son preventivas y reiteró que «hasta el momento no hay ningún caso ni confirmado ni sospechoso de coronavirus en el distrito».

«Todas aquellas personas que nos hemos enterado que han venido del exterior les estamos haciendo el seguimiento para el cumplimiento de la cuarentena. Hasta ahora, está todo bajo control», explicó.

Agregó también: «Tenemos la estructura sanitaria armada como para recibir casos, en el caso de que sucedan. Todas las medidas que nosotros podamos tomar, las estamos tomando».

«Entre esas medidas, le solicitamos a la Provincia de Buenos Aires, la suspensión de las clases. Hoy (por ayer) le elevamos una nota enviada a la Ministra de Educación», informó.

Recalcó al respecto: «el Municipio no puede suspender las clases, porque no está dentro de nuestras facultades, pero sí que lo hagan y explicarles los motivos por el cual solicitamos que se suspendan las clases, siempre buscando como objetivo la prevención».

Sostuvo en otro punto: «Quizás dentro de unos meses nos digan que fuimos exagerados, porque no hubo casos o hubo muy pocos, pero seguramente va a ser la consecuencia de haber tomado medidas a tiempo».

«si nosotros no tomamos medidas a tiempo, las cosas se nos pueden ir de las manos. Preferimos excedernos y no que falten. No se trata de una cuestión de psicosis, sino de prevención para que esta situación termine lo antes posible», enfatizó.

Con respecto a los Cultos, clarificó: » Nos estamos comunicando directamente con ellos, pidiéndoles, que si van a realizar misas, asambleas, reuniones, la concurrencia no sea mayor a un número de 25 personas y tengan la precaución de ventilar los espacios, la higiene en el lugar, respetar la distancia de un metro entre personas. La medida está destinada para todos los ámbitos, por eso estamos hablando con todas las instituciones para explicarles por qué tomamos estas medidas, y que de manera voluntaria se adhieran», reiteró.

Por otra parte, dejó en claro: «Hora a hora hay novedades, y lo que hoy no se toma una decisión, mañana probablemente sí. Esto es una situación extraordinaria y más vale prevenir que curar. El Decreto es por quince días y puede ser prorrogable», concluyó el intendente, Lisandro Matzkin.

Fuente: El Orden