Se confundió a un compañero de trabajo con un «Crush» de Tinder y su mensaje se viralizó

El joven compartió la conversación en Twitter, que obtuvo mucha repercusión. «Yo no me canso de hacer el ridículo”, escribió el hombre junto a la captura del chat con su insólito error.

Eso le pasó a Eduardo Fonseca, que compartió en Twitter como, frente al mensaje de un compañero de trabajo -aunque él no sabía de quién se trataba- pasó un papelón con solamente dos palabras.

Yo no me canso de hacer el ridículo. pic.twitter.com/AvF8tnDS2c — Eduardo Fonseca (@eduardoxfonsec) November 12, 2020

Al recibir el mensaje, Fonseca le preguntó a la persona si se trataba de un contacto “de Tinder”. “No, del trabajo”, le respondieron sorprendidos por su comentario. “OMG” (oh mi Dios), fue lo único que atinó a responder, para después sumar un meme de Marge Simpson tapándose la cara por la vergüenza. “Yo no me canso de hacer el ridículo”, afirmó en Twitter al compartir la anécdota.

El mensaje fue un éxito, y en un par de días acumula más de 220 mil me gusta y muchísimos comentarios. Rápido para la viralidad, Eduardo “festejó” los 19 mil “me gusta» y agradeció a todos los que lo apoyaron. En un mensaje previo aprovechó y escribió que los “los guapos” pueden mandarle mensajes directos.

¿Tenía forma de evitar este papelón? Sí: una chica le dio una posible solución: “Le hubieras dicho quise decir del Kinder… y culpas al autocorrector”, le escribió la usuaria rápida de respuestas.

¿Qué pasó después del intercambio? Por suerte nada. “Usar Tinder no es un pecado, dar tu número a un desconocido no es pecado. Lo que realmente me interesa saber es lo que te contesto después del gif”, le preguntó un usuario curioso a Fonseca.

“Me dijo ‘jajajaja no te preocupes, a todos nos pasa’. Pero no creo que le haya pasado, la vdd”, contó el tuitero.