Se archivó la segunda causa por la muerte de Daiana Herlein: «Otra vez ganó la impunidad»

El fiscal Marcelo Romero Jardín confirmó que la segunda causa por la muerte de la joven Daiana Herlein fue archivada.

En tal sentido refirió que «había una segunda causa que se archivó porque no había posibilidades de avanzar, porque fue contundente la sentencia de condena (de la primera causa). Así lo decidí, así se resolvió y así se notificó».

La mamá de la adolescente que murió en marzo de 2014, Lorena Zerneri, admitió que se enteró de la novedad, al escuchar la nota en la radio.

«Se nos rieron diciendo que había una segunda etapa de investigación para los responsables de cargos superiores, nos faltaron el respeto, otra vez ganó la impunidad!», expresó en las redes sociales.

En cuanto a «cargos superiores», la mamá de la adolescente se refería a Rubén Valerio (ex secretario de Obras Públicas), Rubén Lazcano (ex subsecretario de Obras Públicas) y Martín Laplace (ex Secretario Privado de Intendencia).

Recordamos que por el hecho fue condenado a 5 años de prisión Marcelo Caramelli, ex titular de Parques Municipales.

Mientras que a Marcelo Lenzi, ex titular de la Agencia Urbana, se le aplicó una multa de 12.000 pesos y una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos.

Finalmente, fue absuelto el ex titular de Parques Municipales, Oscar Abraham.