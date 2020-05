Scouts y Municipio trabajarán juntos para concientizar sobre protocolos en comercios

El Municipio trabajará en conjunto con los Distritos I y II de Scouts Coronel Rosales, en el marco de la concientización de protocolos a cumplimentar por las tiendas minoristas de rubros no esenciales (por ejemplo ropa, calzado, decoración, electrodomésticos, etc). No se incluye aquí gastronómicos, farmacias, limpieza y almacenes que continuará siendo controlado por la Dirección de Rentas Municipal.

“A partir de esta semana, Scouts asesorará a los comerciantes, entregarán cartelería y concientizarán a la población de lo importante que es respetar las medidas de salubridad y los protocolos correspondientes”, explicó la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez.

“Cuidarnos entre todos es lo más importante en esta situación, y las agrupaciones Scouts nos demuestran una vez más que siempre están para ayudar a los demás, ya que nos ofrecieron su ayuda y sin dudarlo se comprometieron con esta actividad”, añadió Gómez.

Desde la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo y Producción se coordinaron los recorridos y las siguientes actividades:

. Que el comercio haya recibido y firmado la declaración jurada y protocolos de salubridad, en caso de que no lo hubiera hecho se informa que puede solicitar la misma por la página web del Municipio www.rosalesmunicipio.gob.ar

. Dentro del local estén con tapabocas

. Que se esté cumpliendo el límite de personas dentro del local

. Cumplimiento del horario de apertura y de cierre 11 a 17 horas

. Que en el comercio haya disposición para clientes de alcohol en gel

. Qué los probadores estén clausurados

. Que se respete distancia en las filas de bancos y centros de pago rápido.