Schieda: «Lo que pasó es un mamarracho institucional nunca visto»

La concejala radical del bloque unipersonal Arturo Illia, Gabriela Schieda, también habló y sostuvo su postura crítica y disconforme ante el artilugio político utilizado por el oficialismo. «Lo que pasó es un mamarracho institucional nunca visto», dijo.

«Yo soy un bloque unipersonal reconocido hace más de un año y medio… soy presidente del bloque, voy a Labor. Hoy no falté, por lo cual no debería reemplazarme nadie porque estuve en labor», explicó.

Además, agregó que ayer trabajaron en propuestas «hasta las 5 de la tarde» para no tocarle «el bolsillo a la gente». Cinco minutos antes, les dije al Presidente del Concejo Deliverante (Compagnoni) y al presidente oficialista (Vitalini), que no iba a bajar a dar quórum«. «Es un derecho que tengo como concejal, yo no falté», expresó.

También contó que «si no se predispone que sea nula esta sesión, tendremos que usar las vías legales como corresponden», y añadió que se van a asesorar con abogados y de ser necesario, recurrirían a la justicia.

«Como ellos tienen el derecho del doble voto, que es legal, yo tengo mi derecho a no dar quórum para que no se apruebe un aumento que golpee al bolsillos de los bahienses». Y sentenció que el oficialismo «con una trastocada institucional pusieron un suplente», cuando ella no faltó a la sesión.