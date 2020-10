Scaloni: «Seguramente siga Franco Armani en el arco»

El DT parece estar muy decidido en mantener al de River como titular.

Hasta último momento, la gran duda del equipo titular que la Selección Argentina iba a poner en la cancha ante Ecuador giraba en torno al arquero. Esteban Andrada, Emiliano Martínez y Franco Armani peleaban frente a frente por la posibilidad de pararse bajo los tres palos para defender la portería de su país.

Finalmente, fue el de River el que se ganó la confianza de Lionel Scaloni, yendo de titular en la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y por lo visto, con todas las fichas para seguir siendo el elegido por el DT para ocupar ese puesto.

En conferencia de prensa, cuando fue consultado por «la polémica» que se generó en torno a este tema, el entrenador se mostró sorprendido: «No vi ninguna polémica. Vi un puesto donde hay muchos posibles titulares como en otras posiciones. Me parece hasta normal», soltó.

Luego, ya pensando en el duelo ante Bolivia en la altura de La Paz que se jugará este marte por la tarde, expresó: «En todas las posiciones tenemos jugadores que pueden ser titulares, decidimos por Franco y seguramente siga él».

Vale recordar que el ‘Pulpo’ ya tiene experiencia con el buzo celeste y blanco, ya que sumó minutos en Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli y luego repitió en la Copa América 2019 en la que el conjunto Albiceleste terminó tercero tras perder con mucha polémica antre Brasil en semifinales.

+Más de Scaloni en conferencia sobre el duelo ante Bolivia:

– «Viajar dos días antes, en principio es una decisión pensada en todo lo que estamos atravesando, en lo que significaría viajar el día del partido con todos los protocolos que hay que cumplir. Vimos que otros equipos vinieron un par de días antes y entrenaron el día anterior en la altura y pensamos que es positivo. Es una nueva experiencia que puede ser interesante».

– «Vamos a esperar a la tarde porque tenemos algunos jugadores con alguna molestia y otros con problemas gástricos. Han sido días difíciles después de Ecuador. Tenemos una idea, no va a haber muchos cambios pero seguramente alguno haya. Hasta la tarde no lo vamos a poder saber. Lógicamente jugar acá no tiene nada que ver con jugar en el llano. Tomaremos nuestros recaudos. Intentaremos jugar de alguna manera que no veníamos haciendo para sorprender al rival».

– «Uno de los cambios es el Huevo, que salió con una molestia del partido contra Ecuador. Lo hicimos entrenar diferenciado. Tenemos diferentes opciones, sumar a un interno o a un extremo. Opciones tenemos bastantes e intentaremos buscar la que mejor se adapte al equipo. Montiel, cuando estuvo en las convocatorias jugó siempre. Es un perfil de lateral ofensivo, diferente a Juan, que es central. En algún partido puede ser que juegue uno, en otros, otro. Hoy estamos contentos con Montiel, nos da profundidad».