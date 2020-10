Santiago Cafiero: “El dólar especulativo no tiene nada que ver con la economía real”

POLÍTICA Y ECONOMÍA

El jefe de Gabinete de la Nación destacó la articulación con todos los sectores económicos.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, analizó el rumbo económico, las negociaciones con el FMI y el dialogo con los empresarios en declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia.

Al hacer mención al dólar, Cafiero destacó que “las transacciones que se hacen en el ámbito privado no impactan en el Banco Central. Hay una turbulencia en el mercado financiero, son fondos internacionales que quieren salir de nuestro mercado local”.

En ese marco, dijo que “si bien evidentemente genera una cierta cantidad de tensiones, la economía argentina no se rige por el dólar blue, ni el paralelo, se rige por el dólar oficial”.

Explicó que «este dólar más especulativo no tiene que ver con la economía real, tal vez sí con el clima, pero no con los precios” y destacó que “el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, nos dejó una enseñanza porque cuando devaluó todos los precios subieron».

En relación al diálogo con el sector empresarial, Cafiero precisó que “hay un sendero de política económica y de maduración y no hay soluciones mágicas”.

Además, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri al comentar que “apostó a la bicicleta financiera hasta que se agotó y llegó el FMI. El testimonio macrista quedó bastante claro aunque él lo niega. Con los números sobre la mesa se demuestra que fue un fracaso».

Cafiero añadió que hay que “continuar por la senda de tranquilizar la economía, con tres elementos de previsibilidad como la restructuración de la deuda con los bonistas y ese dinero es destinado a la obra pública y la generación de empleo”.

Agregó que “otro punto es la renegociación con el FMI que se va a llevar adelante priorizando la necesidad del país. Y por último, el presupuesto nacional que se está discutiendo”.

Cafiero resaltó que “la inflación internanual de septiembre de 2019-2020, es la menor en dos años” y sostuvo que “arrancamos con una inflación de casi 54% y hoy la estamos bajando”.

Asimismo, valoró las “reuniones que estamos haciendo con el sector empresario, con el Consejo Agroindustrial y la tripartita por el salario mínimo, son para destacar, por la articulación de todos los sectores en un contexto de pandemia».

Con respecto al acto del próximo 17 de Octubre, el jefe de Gabinete indicó que “desde el Frente de Todos estamos trabajando con una participación virtual, va a ser algo bien de época”.