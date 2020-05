Santiago Cafiero desmintió que haya sido Cristina quien le pidió que echara a Vanoli

Uno de los periodistas le preguntó si él mantenía conversaciones con Cristina Kirchner, es decir si se llamaban por teléfono o hablaban diariamente, a lo que Santiago Cafiero respondió con un rotundo «no». El reportero le realizó la pregunta porque este domingo circuló la versión de que fue la vicepresidenta quien lo llamó para pedirle que echara a Alejandro Vanoli.

Negando que esa situación haya pasado, Cafiero comentó que fue el presidente Alberto Fernández, no Cristina Kirchner quien había tomado la decisión de pedirle la renuncia al funcionario, debido a la necesidad hacer un cambio en el área de Anses y así lo hizo. Más allá de todo, el jefe de Gabinete resaltó algunas virtudes del ex titular y aseguró que Vanoli «es buen funcionario, un funcionario honesto, que había trabajado con mucho honestidad y mucha capacidad». Cabe destacar que Alejandro Vanoli asumirá como Superintendente de Riesgo de Trabajo, por lo que no se quedó sin trabajo.

Con respecto a la finalización de la cuarentena, Santiago Cafiero sostuvo que no hay que mirar una fecha en particular, sino cuánto tiempo tarda el virus en multiplicarse. Actualmente Argentina se encuentra en la fase 3 y recién cuando el virus tarde 25 días en duplicarse pasaremos a la fase 4 y reanudar paulatinamente las actividades, según lo afirmado por Alberto Fernández.

En cuanto a las prisiones domiciliarias, el funcionario aseguró que esta es cuestión puntual que son decisiones judiciales que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver.