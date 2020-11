San Luis: productor mendocino perdió un cargamento de abejas por las demoras.

El apicultor denunció que estuvo 6 horas intentando continuar su viaje mientras los insectos se asfixiaban debido a la espera.

Un apicultor que viajaba de Mendoza hasta Santa Fe tuvo que liberar a sus abejas que se estaban asfixiando por demoras para atravesar la provincia de San Luis.

A través de un video, el hombre denunció que 500 mil pesos «se le fueron de las manos» y que los panales quedaron «derretidos y sofocados» producto de la desidia del Gobierno al frente de Alberto Rodríguez Saá.

«Ahora estoy parado en un campo en Rio IV, a la sombra, porque los núcleos se mestán muriendo, miren esa pared de abejas. Les tuvimos que abrir porque están asfixiadas. El que no murió, sufrió un montón de calor», aseguró, a la par que mostraba cómo los insectos volaban, mientras otros permanecían inmóviles sobre las cajas.

El apicultor contó que todo comenzó en el ingreso a en San Luis. «Veníamos con este cargamento de 200 núcleos, en San Luis, en el retén de Desaguadero nos pararon y nos tuvieron 4 horas esperando para poder salir«, comenzó.

Y agregó que, además, después de esa dilación «se le pinchó una rueda a la policía, vino otro móvil que no tenía combustible y tuvo que cargar. Estuvimos 6 horas para algo que requiere 2 horas», sostuvo.

La trashumancia apícola (también denominada transhumancia) hace referencia al traslado de las colmenas de abejas de un lugar geográfico a otro. Los apicultores mueven sus colmenas de sitio con el fin de aprovechar las mejores temperaturas, ya que el clima repercute enormemente en la flora apícola, es decir en la floración que es de interés económico para esta actividad.

Pero para que esta operación se lleve con éxito, el traslado sólo puede durar unas horas, si el clima frío acompaña y las colmenas no tienen demasiada población, las abejas pueden encerrarse sin mayores dificultades.

Aunque la rejilla ofrece una superficie de aireación significativa, las abejas sufren bastante estrés con este modo de transporte y las colmenas demasiado pobladas pueden causar asfixias.

El método de piquera abierta es ideal para trasladar colonias muy pobladas; especialmente cuando los trayectos son largos y se llevan a cabo en épocas calurosas. Sin embargo, el camión transporte debe estar continuamente en marcha y jamás se debe dejarlo estacionado al sol.

«Los apicultores hacemos este traslado de noche. No nos dejaron avanzar, teníamos todos los permisos. Perdimos la carga… no sé quién se hace cargo de esto. Hay 500 mil pesos que se me han ido de las manos», concluyó el hombre.