Samanta Casais habló del fraude en Bake Off: “Fue una mala interpretación”

La joven había salido campeona pero la descalificaron por «fraude».

La producción de Bake Off determinó que Samanta Casais mintió en su declaración jurada al ingresar al reality y que no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. De esta manera, a pesar de haber sido consagrada campeona del certamen, el jurado decidió descalificarla y consagrar a Damián Pier Basile, quien se quedó con el premio de 600 mil pesos.

💬 "Tuvimos un pequeño emprendimiento familiar, que duró un año, vendíamos viandas, milanesas, empanadas para poder sobrevivir" explicó la participante de Bake Off Argentina en #CortaPorLozano ⬇ pic.twitter.com/eD3RzyIzQo — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) July 6, 2020

Luego del escándalo por la final de la competencia, Casais rompió el silencio y aseguró que lo ocurrido «fue una mala interpretación del formulario y no una mentira». «No soy pastelera profesional, solamente tenía un pequeño emprendimiento familiar y no me pareció trascendente el dato porque vendíamos empanadas, pizzas, comidas», aseguró en Cortá Por Lozano.

La joven había quedado en el ojo de la tormenta tras los videos donde se filtró su participación en el programa Tarde XTRA, un programa de C5N conducido por Agustina Casanova en 2017. En esa ocasión, Casais afirmó con su madre al lado: “El tema de la pastelería arrancó hace años. Desde que tenía 12 años vendía tortas. En realidad, mi mamá engaña a los clientes y decía que las hacía ella para que se las compren. Siempre me gustó cocinar, siempre me gustó la pastelería”.