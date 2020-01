Salvador salió a defender la gestión Vidal

Daniel Salvador expresó que la provincia «no quedó ni medianamente en condiciones de default. Dejamos una situación económica absolutamente manejable, tanto como para lo que puede ser enfrentar las deudas con los fondos, como para poder pagar los sueldos» Salvador instó al Gobernador a “reconocer cosas y avances que se han logrado. Creo que sus palabras obedecen claramente una estrategia porque no responden a la realidad. Entonces, uno lo tiene que interpretar como una estrategia», Salvador agregó que: “realidades que van a marcar, sin dudas, un antes y un después. La provincia no quedó ni medianamente en condiciones de default en la medida que se encaren las cosas como corresponden». Salvador finalizó diciendo que: «Lo que dejamos en la provincia en estos cuatro años son cuestiones que se ven; no son relatos, son realidades; pero decir que no se hizo nada en la provincia es estar muy alejado de lo que la propia gente ve en los 135 distritos”