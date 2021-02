Salma Hayek, en bikini, aconseja mantener la calma

Salma Hayek vuelve a dejar boquiabiertos a sus fans con una espectacular fotografía.

Mientras que algunos aún luchan por eliminar esos kilitos extra que ganaron durante las celebraciones navideñas, Salma Hayek luce espectacular con ropa y sin ella. A sus 54 años de edad, la actriz mexicana posee un cuerpo de envidia.

Sabiéndose bella, deseable e inalcanzable (excepto para su esposo François-Henri Pinault), la también productora Salma Hayek publicó en su cuenta de Instagram una foto de si misma en la playa, por supuesto, luce un elegante bikini negro. El objetivo es pedirle a sus seguidores mantener la calma en referencia a la difícil situación que atraviesa el mundo derivada de la pandemia por coronavirus.

“Hay que mantener la calma”

Salma Hayek

Las reacciones no se hicieron esperar: “Estoy mirando con todo respeto”, “Diosa”, “Sigue siendo la mujer perfecta”, “¿Cómo le haces para estar así de bella?”, “Pero es que tú no envejeces ni un solo día, todo lo contrario, te pones más hermosa”, “La mujer perfecta no exist…”, “¿Algún día vas a envejecer?”, “Como un buen vino”, “Si sigues publicando fotos tan sexys como vamos a mantener la calma”, “¿Salma, eres de verdad?”, “Qué chulada de mujer”, se lee entre comentarios.