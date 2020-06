Salliqueló: Se reunió el comité de crisis

Como cada miércoles a las 18:00 h, ayer se reunió el Comité se Crisis Local en las instalaciones del Centro Cultural, para tratar los siguientes temas.



✔️Se habilitó el Autocine, un proyecto presentado por la Sociedad Rural Salliqueló, que comenzará a realizarse durante los fines de semanas cuando la institución así lo disponga. El monto recaudado por las entradas será a beneficio de instituciones locales.

✔️Se habilitaron lo gimnasios cerrados. Cada profesor deberá adecuar el número de alumnos al espacio físico que posee y llevar un registro de los asistentes, quienes deberán completar una declaración jurada. Los propietarios de los gimnasios cerrados deberán acercarse a la Subdirección de Deportes nuevamente a retirar las disposiciones generales para la realización de la actividad. Cabe aclarar que el protocolo incluye las medidas de distanciamiento social, limpieza y desinfección y que los gimnasios podrán prestar servicios de lunes a sábados, de 8:00 a 18:00h. Desde Salud, se sugiere que los grupos de riesgo no concurran a estas actividades

✔️Se aprobó el protocolo para entrenamientos grupales. Si bien no están habilitados todos los deportes, los interesados deberán acercarse a la Oficina de la Subdirección de Deportes, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00h para evaluar cada caso. La actividad deberá realizarse al aire libre, respetando el distanciamiento social (10 m entre cada participante), en el horario de 8:00 a 18:00 h, de lunes a sábados.

✔️Se habilitaron las clases para los deportes individuales: se permite el dictado de clases para aquellos deportes ya habilitados (tenis, padel, ciclismo, arquería y atletismo), sólo para personas mayores de 12 años, en el horario de 8:00 a 18:00 h, de lunes a sábados. El protocolo es el que está estipulado por Deportes y la cantidad de alumnos será consensuada con cada profesor. Los interesados deberán consultar en la Oficina de la Subdirección de Deportes, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h.

✔️Se presentó un protocolo para la habilitación de la Pileta Cubierta, el cual será evaluado. Asimismo, se está trabajando en protocolos para habilitar otros deportes individuales que no sean de contacto (bochas, patín, bmx, Skate, taekwondo, entre otros).

✔️Se presentó un protocolo para que las distintas iglesias de nuestro partido puedan comenzar a realizar celebraciones. A partir de ello, los próximos días se visitará cada uno de los espacios para poder dictaminar la cantidad de personas que pueden concurrir respetando la distancia social establecida.

✔️Se presentó un protocolo para la apertura de la biblioteca, el cual fue aprobado. Se están ultimando los detalles para realizar la reapertura en breve.

✔️Los interesados en comenzar a dictar clases de actividades culturales y/o artísticas, deberán presentarse de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 h, en la Oficina de la Dirección de Cultura, para delinear los protocolos pertinentes