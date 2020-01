Saldungaray: arrojaron residuos inapropiados en PUNTOS LIMPIOS

Desde el área de Medio Ambiente recuerdan que en los PUNTOS LIMPIOS está prohibido arrojar todo tipo de residuos orgánicos (pañales, restos de comida, etc) o desechos (colchones, cubiertas, repuestos de autos, etc). Dichos restos domiciliarios (orgánicos) son retirados los días lunes, miércoles y viernes por el camión recolector que los retira de cada domicilio. Recordamos, una vez más, que en los PUNTOS LIMPIOS podemos depositar: CARTON, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO, limpios y secos para reciclar. Aún hay vecinos que no comprenden el funcionamiento y la importancia de los Puntos Limpios. Desde el área seguimos trabajando en pos de la salud y el medio ambiente; con la firme convicción que cada día seremos más solidarios.