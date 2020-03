¡Sabrina Rojas se defendió de las críticas por la gran fiesta que le hizo a su madre!

La mediática celebró los 80 años de su mamá y muchos le salieron al cruce.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández anunció un período de cuarentena (durante 14 días) para todos los ciudadanos del país, con el fin de frenar la propagación del coronavirus y evitar el colapso en los hospitales. Sin embargo, hubo personas que no acataron las medidas. Una de ellas habría sido Sabrina Rojas, motivo por el que muchos de sus seguidores le salieron al cruce en sus redes sociales.

Sucede que la actriz compartió, hace dos días, en su cuenta oficial de Instagram fotos del gran festejo familiar que hicieron para celebrar los 80 años de su madre Coca. “¡Los Rojas hicimos un fiestón por los 80 de la Coca, mi bella mamá! ¡Inolvidable!”, escribió al pie de las postales. Inmediatamente, por supuesto, algunos de sus fans la cruzaron por no cumplir con los cuidados.

Pronto la noticia comenzó a circular en varios portales de noticia por lo que la mujer de Luciano Castro hizo un fuerte descargo en sus historias. “Para todas las personas que me preguntaron por el cumple de mi mamá, quiero contarles que se hizo en Mendoza. Hasta ese momento, estaban habilitadas las fiestas privadas con menos de 200 personas”, arrancó aclarando.

“Nosotros éramos 78. Ninguno había viajado al exterior en los últimos meses. Todas las condiciones estuvieron dadas para poder realizarla. De lo contrario, por supuesto se hubiese pospuesto. Distinto es ahora que, al suspender las clases, yo tuve que suspender el cumpleaños de mi hijo (era el viernes)”. Y concluyó: “Las cosas cambian día a día y así hay que adaptarse por el bien de todos”.

“Nosotros éramos 78. Ninguno había viajado al exterior en los últimos meses. Todas las condiciones estuvieron dadas para poder realizarla. De lo contrario, por supuesto se hubiese pospuesto. Distinto es ahora que, al suspender las clases, yo tuve que suspender el cumpleaños de mi hijo (era el viernes)”. Y concluyó: “Las cosas cambian día a día y así hay que adaptarse por el bien de todos”.

Otra famosa cuestionada

Lourdes Sánchez también quedó en el ojo del huracán al contar en Los Ángeles de la Mañana que había ido al shopping. “Lo que conté no es ilegal, se lo digo a la gente que me critica. Todavía no se tomó una medida oficial para que se cierren los shopping. No había nadie. Además yo tengo todos los cuidados y tengo un nene de tres años. Fui y compré mi café porque yo no desayuno otra cosa que café con leche”, argumentó en su defensa.