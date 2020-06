Sabrina Garciarena en la mira para interpretar a Wanda Nara en la serie de su vida

“Este año hay dos compañías que muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato”, dijo Wanda Nara en diálogo con Gente.

Y cuando le preguntaron a qué actriz elegiría para ponerse en su piel, Wanda respondió: “No me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino”.

Pero según reveló Tomás Dente en Nosotros a la mañana la producción de Netflix ya tendría una posible candidata para ponerse en la piel de la actual esposa de Mauro Icardi: Sabrina Garciarena.

“No lo sabe ni siquiera la actriz. Pero uno de los nombres que más han resonado en las oficinas de la producción para interpretar a Wanda sería Sabrina Garciarena”, reveló el panelista.

Cuando el Pollo Álvarez comentó “no la veo”, Dente aclaró: “No lo sabe ni Sabrina pero es uno de los nombres que están pensando”.

Wanda, por su parte, adelantó que la serie será explosiva: “Muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar”. El padre de Wanda, Andrés Nara, también se manifestó en torno a la serie que contaría la vida de su hija desde la infancia y aseguró que la veré junto a su abogado.

“Me enteré que va a salir una serie de Wanda y me parece bárbaro. No me afecta en lo absoluto siempre y cuando se diga la verdad”, lanzó Nara padre.

Para después asegurar: “Conozco este tipo de series que para que sean más picantes agregan pavadas. No solo la voy a ver yo sino, acompañado por mi abogado, por las dudas, para que no exageren o pongan cosas que no correspondan”.

“No por mi sino por el contexto general de la vida de ella”, aclaró Andrés Nara en un audio difundido por el periodista Ariel Wolman en el programa Nosotros a la mañana.