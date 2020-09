Sabina Frederic: «Hay ex dirigentes políticos que abonan un clima que no le hace bien a la sociedad»

La ministra de Seguridad analizó el tenso reclamo de la Policía Bonaerense.

Tras el reclamo de la Policía Bonaerense a las autoridades provinciales por la recomposición salarial y de las condiciones de trabajo, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic se expresó al respecto y aseguró que debe «haber sanciones» para aquellos efectivos que protestaron en las inmediaciones a la Quinta de Olivos.

«Tiene que haber sanciones, sobre todo del personal que fue a protestar a Olivos. Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan», manifestó la funcionaria. No obstante, consideró que se trató de un «reclamo legítimo» pero realizado con «métodos ilegales». Mientras que también opinó que la manifestación provocó «la sensación de inestabilidad institucional. Aunque ese no haya sido el objetivo, es el efecto que se genera».

En ese sentido, Frederic indicó a AM 750: «Sobre esos reclamos se montaron otros intereses. Hay que estar muy atentos a las condiciones de trabajo del personal policial para que hechos como esos no ocurran». Y luego añadió: «Hay personajes que tienen intervenciones irresponsables, personajes públicos, exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que ya no tienen y que abonan un clima que no le hace bien a la sociedad«.

«Estamos atravesando una época inédita por esta pandemia y eso muestra una gran irresponsabilidad política de los sectores que se reconocen como oposición«, criticó la titular de la cartera de seguridad.