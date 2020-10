Ryan Reynolds no quiso compartir su cumpleaños con Emilia Clarke

Ryan Reynolds y Emilia Clarke comparten el mismo día de su cumpleaños, pero el actor decidió “cambiar la fecha” de celebración de la británica, para no compartirla con ella.

Un nuevo capítulo de Las locuras de Ryan Reynolds, tuvo como protagonista, o víctima, a Emilia Clarke. El intérprete de Deadpool, comparte fecha de nacimiento con Daenerys Targaryen, pero este año y de forma arbitraria, decidió que cambiaría el cumpleaños de la actriz.

Esto sucedió en Twitter, cuando la cuenta Maximum Effort felicitó a Clarke por su cumpleaños número 34. Entonces apareció la respuesta del siempre bromista Ryan Reynolds, quien escribió: “Lo siento mucho, moví su cumpleaños este año. Se sentía un poco abarrotado para mí”.

So sorry. I moved her birthday this year. It was feeling a little crowded for me. https://t.co/Mx5CXPKH4T

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 23, 2020