Ruralistas advierten por cuantiosas pérdidas ocasionadas por pumas en campos bonaerenses

Depredador de las pampas

El avance del hombre sobre sus territorios y la proliferación de la especie generan un choque. El presidente de la Sociedad Rural de Ameghino, Lisandro Santos, dijo que “el problema es real, está”.

En una problemática que viene ocurriendo desde hace dos o tres años en algunas localidades del noroeste de la provincia de Buenos Aires y gran parte de La Pampa, la gran cantidad de especímenes de puma mantienen en vilo a productores de la zona debido a las cuantiosas pérdidas que ocasionan, ya que ante el avance del hombre sobre sus territorios naturales sus presas pasaron a ser caballos, ovejas y terneros recién nacidos.

Para abordar esta problemática que crece y se expande al centro e incluso el sur bonaerense, ANDigital dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Florentino Ameghino, Lisandro Santos, quien confirmó la presencia de estos felinos en esa ciudad del noroeste bonaerense y en establecimientos rurales de localidades vecinas.

Santos afirmó que “el problema es real, está”, y señaló que “sé que hay problemas reales de pumas, seguro, sé que se han cazado también y que han matado ovejas, pero no estoy seguro que ese video que se viralizó por WhatsApp estos días sea de campos de Ameghino”.

Acto seguido, reconoció que la depredación del puma “es un tema que está preocupando en la zona. Ayer (por este lunes) estuve en una estancia grande cerca de aquí, donde vi dos terneros muertos, y sin duda o los mató un perro o un puma, no hay otra”, relató, y agregó que “los potrillos también, porque es el animal que prefieren atacar”.

Santos se refirió también a establecimientos propios y reveló que en sus campos de Granada y Ameghino “tuve que sacar las ovejas porque me las mataba el puma, y lo vimos”, aseguró, e indicó el problema también alcanza a la zona de Pazos Kanki (partido de General Pinto): “Algo va a haber que hacer. Hace más de dos años que vemos estos animales en los campos”, insistió.

En otro orden de cosas, afirmó que “en La Pampa hay muchos pumas también” y que “en una ocasión unos fumigadores que estaban en esa provincia, en una semana atraparon 4 ó 5”, para repetir que “algo hay que hacer, hay que buscarle una solución porque el daño cada vez es más grande”.

Un dato relevante aportado por el ruralista es que los pumas pueden caminar hasta 60 kilómetros en una noche, como para dimensionar el importante desplazamiento que tienen estos felinos: “En los campos donde hay puestos, montes, donde está todo como abandonado, al no estar habitado, es un hábitat ideal para esta especie”, ilustró, y destacó que en los campos donde prolifera el puma no hay un depredador que lo corra, y en campos de estancias grandes donde no hay gente, con montes abandonados, proliferan.

Otro dato que aportó Santos es que en lugares donde ha bajado el caudal de agua en las lagunas, allí se reproducen: “La información que tengo es que no se puede hacer otra cosa que cazarlos con jaulas, como se ve en algunos videos, o hacer lo que están haciendo algunos productores en la zona, compran burros que los espantan, les tienen miedo”, aportó.

Finalmente el presidente de la rural ameghinense aclaró que para el humano no es peligroso, porque se alejan de las personas, “se asustan y se van, salvo que se sientan acorralados, no hay que asustar a la población; aquí lo que están ocasionando es grandes daños económicos”, completó.