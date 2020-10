Rosales: Juntos por el Cambio propone difundir las líneas de atención telefónica para victimas de violencia de género

Este jueves 8 de octubre, en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del HCD, se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio que solicita al Departamento Ejecutivo incluir próximamente en la APP Rosales Interactiva y en la página web municipal una ventana emergente con las vías de comunicación nacionales y locales para víctimas de violencia de género.

“En tal sentido, es primordial utilizar todos los medios para replicar las líneas de comunicación por violencia de género, también para conocimiento de las personas que se enfrentan a tan dura realidad por el agravamiento de la situación de violencia extrema hacia la mujer, exteriorizada en los femicidios ocurridos desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, afirmó la concejal oficialista, Liliana Taboada.

Según cifras difundidas por el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora Que Sí Nos Ven, en los primeros seis meses del año 2020 se cometieron 162 femicidios en el país, uno cada 27 horas. En el 70 % de los casos, el hecho ocurrió en la vivienda de la víctima y el victimario fue -en el 69 % de los asesinatos- la pareja o ex pareja. De los 162 femicidios que contabilizó el Observatorio, el 47% fue cometido por la pareja, el 22 % por la ex pareja y en el 12 % por la acción de un familiar. En el 4 % de los casos, la víctima fue asesinada por un conocido, mientras que otro 4 % no conocía a su victimario. En el distrito, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisaría de la Mujer, el Juzgado de Paz y la ONG Manos Entrelazadas brindaron estadísticas al HCD en pos de avanzar en políticas públicas en la lucha de violencia por motivos de género.

El Departamento Ejecutivo de Rosales Municipio incluirá próximamente, en la App Rosales Interactiva (estacionamiento medido y pago) y en su página web, una ventana emergente al inicio con los siguientes datos: