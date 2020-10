Rosales intensifica los controles del finde largo

Continuarán las restricciones a la circulación nocturna entre las 0 y las 6 de la mañana. Las autoridades recomiendan no permanecer en espacios públicos y respetar las medidas básicas sanitarias para evitar contagios.

El Municipio de Coronel Rosales informó que continuarán los controles y restricciones en el distrito durante este fin de semana largo.

A través del Comité de Crisis de Coronavirus, las autoridades comunicaron que seguirá restringida la circulación nocturna desde las 0 hasta las 6 de la mañana, y habrán operativos policiales.

Se desarrollarán operativos permanentes en el acceso a la ciudad, por la ruta 249 y 229, y se incrementarán los criterios para evitar el ingreso de ajenos al distrito. Además, permanecerán cerrados en el lapso de 0 a 6 hs AM.

El Parque San Martín estará cerrado al tránsito vehicular y anuncian controles en el Parque Sarmiento. Recomiendan no permanecer en estos espacios al aire libre, no agruparse, usar tapabocas, no compartir el mate y mantener una distancia mayor de 2 metros.

Con relación a Pehuen Co, podrán ingresar los vecinos con residencia en Coronel Rosales y que acrediten una vivienda en la villa balnearia. Los ciudadanos ajenos a Rosales, también con domicilio en la localidad, tendrán luz verde de acceso, pero no podrán pasar la noche en el lugar.

De todas formas, se deberá presentar el Certificado Único para Circular y comprobante de la segunda propiedad.

En cuanto a Arroyo Pareja, se podrá ingresar desde las 8 hasta las 17 horas, dos personas por vehículo para el caso de no convivientes y dependiendo de la capacidad del rodado para las familias convivientes.

El comunicado aclaró que todavía está vigente el permiso para actividades náuticas y físicas previamente habilitadas.

Por otro lado, la Delegación Municipal de Villa del Mar desarrollará controles por la prohibición de reuniones sociales en espacios públicos, el uso del barbijo y el cumplimiento del distanciamiento social obligatorio.