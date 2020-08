Rosales: Concejales de Juntos por elCambio solicitan que no se recorten los programas de empleo

Con la abstención del bloque Frente de Todos, el jueves pasado, en la Décima Sesión Ordinaria del HCD, se aprobó un proyecto de resolución de Juntos por el Cambio dirigido al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Omar Moroni, en el que se solicita que no recorten presupuestariamente al Entrenamiento para el Trabajo (EPT) y al Programa de Inserción Laboral (PIL).

“Como legisladores tenemos que defender los recursos que llegan al distrito en beneficio directo de los vecinos. Nos genera indignación que los concejales del Frente de Todos no acompañen este reclamo. Si no podemos defender todos juntos las medidas de inclusión social en Coronel Rosales, después no le digamos a los rosaleños que estamos a su servicio”, manifestó al respecto el presidente del bloque oficialista, Santiago Maidana.

En tal sentido, el edil agregó que “este tipo de recortes que hace el gobierno nacional de las políticas de inclusión para jóvenes vulnerables demuestran que no son para nada inclusivos, que sólo defienden un relato, porque en los hechos son indiferentes a los que más necesitan contención social”.

Vale mencionar que el día 31 de julio, en una reunión remota de la Oficina de Empleo de Rosales Municipio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, este último organismo informó que, por recortes presupuestarios, el EPT -a partir del mes de agosto- pasaría a tener una duración máxima de 3 (tres) meses, independientemente del rubro u oficio en cuestión, lo cual conlleva a un incumplimiento real de los objetivos del programa ya que los entrenadores se ven imposibilitados de transmitir los conocimientos necesarios en ese lapso.

En ese encuentro, este ministerio también advirtió que el PIL pasaba a durar también 3 (meses) como máximo, cuando dicho beneficio era de 24 meses para el trabajador. Esta nueva disposición deja de ser atractiva para los comercios postulantes a emplear a beneficiarios.

Para finalizar, Maidana expresó “pedimos al gobierno nacional que inmediatamente devuelva el presupuesto que quitó a los programas de empleo para jóvenes de Coronel Rosales”.