Romina Malaspina sorprendió a sus seguidores

La influencer Romina Malaspina hizo un contundente comentario muy enojada ¿A quién estará dirigido?

Luego de que la influencer y chica del tiempo Romina Malaspina hiciera un picante comentario a través de sus redes sociales, sus fanáticos comenzaron a preguntarse ¿Quién será el destinatario del mensaje? en el feed de la ex Gran Hermano se podía leer: «Yo ya no estoy para tus mierdas».

En realidad el comentario de Romina Malaspina sorprendió a todos, pues la influencer acostumbra a mostrar mensajes buena onda, y producciones donde muestra su trabajo, hace canjes e incluso interactúa con el publico. Pero su último mensaje fue un montón.

Aunque finalmente Romina no dio explicación alguna, y no tendría por qué hacerlo, varios de sus seguidores trataron de averiguar el origen de la molestia de la chica del tiempo. Es bueno recordar que tras sufrir un choque el año pasado, la también modelo dijo que no estaba en sus planes tener novio, pero este mensaje podría echar por tierra aquella teoría de Malaspina.

Hace unos días, Romina Malaspina regaló a sus seguidores un momento de distención, donde mostró no solo el interior de su heladera sino un curioso detalle: la influencer tiene una alfombra en la puerta del electrodoméstico. ¿Cuál es la razón? En la imagen, la modelo escribió lo siguiente:

«Levanten la mano los que son de ir a bajonear a la heladera a cualquier hora de la madrugada. ¿Sos team dulce o salado?», le preguntó Malaspina a sus seguidores. En la foto se ve a la modelo de espalda comiendo una cucharada de torta. El posteo superó los 330.000 likes en menos de un día.

«¿Quién tiene una alfombra en la cocina?»; «¿Y la alfombra para qué estaría ahí?»; fueron los interrogantes que reinaron en la red social del pajarito, además de parodiar el sensual look de Malaspina para abrir la heladera en medio de la noche.