Romina del Plá presentó un proyecto de ley en rechazo a la reapertura de las escuelas en CABA

La diputada Nacional por el Frente de Izquierda señaló que los gobernantes no resolvieron la situación de los estudiantes sin conectividad.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina del Plá, informó que presentó un proyecto para impugnar la reapertura de escuelas en la Ciudad, “instar al ministro Trotta a no avalarla, y reclamar un plan de aumento de presupuesto educativo para todo el país”, indicó la legisladora en su cuenta de Twitter. En las últimas semanas desde el Gobierno porteño indicaron que más de 5 mil estudiantes no tienen conectividad y no pueden acceder a las clases virtuales.

Por ese motivo, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta propusieron la vuelta a las escuelas de forma presencial. Ante ello, Romina del Plá presentó un proyecto de rechazo al regreso a las aulas en CABA. “Impugnar la reapertura de escuelas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dado el actual cuadro epidemiológico y sanitario que arrojan los datos oficiales”, expresó el documento que acompaña la determinación de la diputada.

Además, solicitó al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, “a no avalar esta reapertura prematura y, en cambio, proceder a una distribución masiva en todo el territorio nacional de dispositivos digitales y conectividad para todos los estudiantes, familias y docentes que lo soliciten”, señaló la legisladora del Frente de Izquierda. El propósito es poder acompañar pedagógicamente estas instancias virtuales.

Luego reclamó un plan de aumento de presupuesto educativo para todo el país, “que implique la readecuación de la infraestructura escolar, la compra de mobiliario, contratación bajo convenido de más personal auxiliar para limpieza, los recursos de higiene y seguridad en todas las escuelas”, informó del Plá. Incluyó un pedido de aumento salarial y nombramiento de docentes para cubrir todas las necesidades de las escuelas.

“No han resuelto lo elemental”

“Ni Larreta, ni Trotta, ni ninguno de los gobernadores ha resuelto lo elemental que es liberar la conectividad para que docentes y estudiantes podamos conectarnos sin que sea a nuestro costo”, expresó Romina del Plá a través de un video junto con el pedido de proveer de dispositivos a los alumnos. Para concluir expresó: “Estas son las medidas que hay que tomar y no enviar a los estudiantes, a los docentes y a las familias de todos ellos a un contagio seguro”.