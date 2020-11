Rocío Oliva, tras la muerte de Diego Maradona: «Me amó mucho».

Rocío Oliva se presentó en Polémica en el Bar, donde se desempeña como panelista, a pesar del día atravesado por el dolor que causa la muerte de Diego Maradona, este miércoles a los 60 años de edad, tras un paro cardiorespiratorio.

Varios minutos después, tras las palabras iniciales de Mariano Iúdica, quien no pudo contener el llanto, sobre el tema, Rocío, quebrada dijo: «Vine por el respeto que te tengo a vos y a mis compañeros, acá me cuidan y no lo dudé. Me cuesta caer, de hecho no caigo».

Si bien la noticia ya estaba en todos los medios, Oliva contó que no entendía lo que le decía la gente en la calle, y que incluso Pampita -a la salida de Kuarzo- le dijo que le iba a costar caer porque seguramente estaba shockeada. «Yo la miraba y decía ‘caer de qué’ . Pero me fui a mi casa y hasta ahí no quería creer. Iba manejando y la gente se me paraba al lado y me gritaba fuerza. La gente ya sabía lo que había pasado».

«Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante. No sé si el más importante pero fue muy bueno conmigo, nos amamos mucho. Y siempre lo voy a recordar bien, como lo recordé en mi vida lo voy a recordar igual», aseguró quebrada.

«Diego fue bueno conmigo, con mi familia. Con un corazón gigante, que tenía ganas de vivir. Tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón. Diego me amó mucho a mí, muchísimo me amó. Y eso me llena el alma», señaló Oliva, quien vivió 6 intensos años de relación con Maradona para luego separarse en 2018, tras varias idas y vueltas, en medio de un escándalo.

«Me voy a quedar con eso, que mucha gente sabe que Diego me amó a mí. Me quedo con un montón de cosas que me las quedo para mí. Sé que me quería ver, me lo ha dicho mucha gente que estaba al lado de él, pero no podía. No se podía, no hablaba con él», lamentó, y contó que cuando lo vio mal, se puso inmediatamente a disposición de la familia para lo que sea.

«Yo insistí, pero ahora es tarde. Me cansé de decirlo, no tenía que estar en su casa, tenía que estar internado, con profesionales. Me duele, como a todos, porque era joven, bueno, y no se merecía irse a sí solo como dicen que estaba», indicó con la voz temblorosa.

Por último, Rocío Oliva aseguró que va a ir a despedirlo, a pesar de todos los obstáculos que puedan presentarse. «Esté donde esté, es seguro. Necesito despedirme de él, no quiero dejarlo», sentenció.

Recordemos que Rocío Oliva denunció Maradona por compensación económica a causa de los años que estuvieron juntos.

Lío Pecoraro había contado en enero de este año que las pruebas necesarias para dar comienzo al litigio ya habían recogidas, aunque se desconocía cuál iba a ser el monto que Oliva le reclama a quien fue su novio entre 2013 y 2019. Se estima que correspondería entre un 30 y un 35% de los ingresos de Maradona durante esos seis años que estuvieron juntos.

Cómo será el último adiós a Diego Maradona

El último adiós a Diego Maradona será en la Casa Rosada, luego de que su familia aceptara ese ofrecimiento del Gobierno argentino y en la ceremonia fúnebre se espera el desfile de un millón de personas.

Fuentes oficiales confirmaron que el velatorio será «abierto a la gente» y que se hará en el hall de ingreso a la sede de gobierno en el centro de Buenos Aires, por la legendaria entrada de la calle Balcarce número 50. Comenzará este jueves, «probablemente en horas de la tarde», mientras el cuerpo de Maradona era sometido esta tarde a una autopsia forense en Tigre, en la periferia de la capital argentina, donde decenas de fanáticos comenzaban a reunirse en el atardecer.

También grupos de seguidores de Maradona, comenzaban a concentrarse en el Obelisco, el monumento emblemático en el centro de Buenos Aires, para rendir espontáneo homenaje y agradecimiento al gran campeón, verdadero mito de la sociedad argentina El Gobierno trabaja con la hipótesis de una ceremonia «hiper masiva», pues se espera a un millón de personas para despedir al astro del fútbol, indicaron fuentes oficiales a ANSA.

Incluso, el velatorio podría durar dos y hasta tres días, de acuerdo al flujo de asistentes. De hecho, varios ministerios trabajan en la coordinación del operativo, que ocurre en medio de la pandemia de Covid-19, aunque los casos y muertes, sobre todo en Buenos Aires, están actualmente en marcado descenso.

Los ministerios de Seguridad, Defensa y Salud están trabajando en la coordinación del velorio del ministerio y se observaban en el anochecer de Buenos Aires, la instalación de puestos sanitario y vallas para los cordones de seguridad para ordenar a la multitud.

La gente ingresará a la Casa de Gobierno en un recorrido por la emblemática Plaza de Mayo, la misma de las Mares de la Plaza de Mayo, a las que Maradona supo respaldar.