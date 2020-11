Rocío Oliva sobre su relación con Maradona: «Desde el momento en que me separé, no lo pude ver más».

La expareja del Diez dio detalles sobre su vínculo con el exfutbolista, luego de la ruptura.

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva contó angustiada que no le permitieron despedirse del astro mundial, quien había sido su pareja tiempo atrás. Este domingo, la exnovia del Diez volvió a hablar y relató cómo fue su relación con Maradona durante los meses posteriores a la separación.

“Hay que seguirla, tengo que trabajar, la vida sigue. Cuesta, pasan los días y es peor. Este es mi trabajo, vivo de esto, a esto me debo y me gusta y a él le gustaba que lo homenajeen viendo sus goles”, comenzó diciendo Oliva en El fútbol sin manchas, por Canal 26. Luego, aclaró que iba a hacer lo posible para no emocionarse, mientras que agregó: “Murió solo, abandonado, triste”.

Después, continuó: “Instalar una sala médica en la casa de Diego era imposible, si él no se dejaba. Los médicos de la Clínica Olivos nunca dijeron que Maradona estaba listo para el alta”.