Rocío Oliva contó los detalles de cómo conoció a Maradona

La ex del Diez estuvo en «PH Podemos Hablar» y dio precisiones del primer encuentro.

En la última emisión de este sábado por la noche de «PH Podemos Hablar», una de las invitadas fue Rocío Oliva, quien contó cómo comenzó el romance con su ex Diego Maradona. «Estuvimos 6 años juntos pero equivale a 20», arrancó diciendo antes de dar detalles del primer encuentro con el Diez, en el verano del 2013.

«Lo conocí en Mar del Plata. Yo iba todos los años por el River-Boca. En un momento, estábamos en la puerta del hotel Hermitage y bajan de un micro jugadores de Colombia, que jugaban en Boca, pero yo soy muy fanática de River, así que pasaron», explicó Oliva. Luego de dar cuenta del contexto, relató: «Pero después bajó Diego y la gente se empezó a agolpar. Ahí, un chico, desesperado, yo estaba en ojotas, me estaba por pisar. Entonces, agarro al chico de los hombros y le digo ‘me vas a pisar’, y lo corro. Ahí Diego me mira y me guiña el ojo».

«Después entramos al hotel, bajamos a comer (con mi amiga) y se acercó alguien diciéndome que Diego me quería conocer», dijo Rocío sobre la propuesta del actual técnico de Gimnasia de La Plata. «Él se tenía que ir en 2 días, pero se quedó 5 días más en Mar del Plata», concluyó el relato la panelista de «Polémica en el Bar».