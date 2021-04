Roberto Piazza se encuentra postrado en una cama luego de sufrir un accidente en Madrid

Roberto Piazza, quien se encuentra viviendo junto a su pareja Walter Vázquez en Madrid, no está pasando un buen momento. Es que el diseñador de alta costura sufrió varias caídas que lo dejaron postrado. También, está sufriendo fuertes dolores en todo el cuerpo que le impiden moverse. “Extraño mucho a mi país. Solo quiero estar con mis amigos y afectos”, dijo emocionado.

En un video que fue publicado este jueves en Los ángeles de la mañana (eltrece), se puede ver al modisto contando la difícil situación que está viviendo:

“No [estoy] en el mejor estado de mi vida”, comenzó a decir, mientras se lo observa apoyado contra un respaldo y con un cabestrillo de tela en el brazo. Luego, explicó que tuvo tres caídas muy fuertes. “Dos de espalda en la nieve, en el hielo; y me destrocé la espalda. Al tiempo me caí de las escaleras del edificio, me resbalé por la nieve también”, recordó.

Tras los accidentes, empezó a sentir los malestares. “A los días vinieron los dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha, no. La cintura apenas. Casi no puedo caminar”, expresó.

En ese momento, Piazza se emocionó y con lágrimas en los ojos aclaró: “Estoy muy sensible”.