Roberto Piazza: «Esta cuarentena fue la más larga y corrupta que se vivió»

En diálogo con Exitoína, Roberto Piazza manifestó su indignación contra Alberto Fernández: “Esta cuarentena fue la más larga y corrupta que se vivió”, sostiene y reconoce haber perdido tiempo, plata y ganado depresiones, y angustias. “El presidente sería bueno que empiece a pensar en renunciar, ya que es otro que no está capacitado para este trabajo”, sostuvo el también actor, cantante y escritor argentino, de 61 años de edad.

A su vez, el diseñador criticó la cantidad de personas que concurrieron al velatorio de Diego Maradona realizado en Casa Rosada el 26 de noviembre pasado, y se refirió a la gente que no ha podido despedir a un ser querido, en un año atravesado por la pandemia de coronavirus.

«No se lo tenía que velar en ningún lugar, yo no pude despedir a mi íntimo amigo que murió por Covid, una amiga a su madre, padres que perdieron a sus hijos y murieron solos», expresó Roberto visiblemente enojado y continuó: «¿Por qué a Diego Maradona lo tuvieron que velar en la casa Rosada con un millón y medio de personas? me parece una tomada de pelo, miles de lacras dentro de la Rosada rompiendo esculturas”, dijo.

Roberto, además, definió tal hecho como populismo: «Me parece que el populismo que se maneja es espantoso, soy un tipo sencillo y no vengo de la aristocracia. No apoyo a este Gobierno de ninguna manera y a Mauricio Macri tampoco en su momento. Soy ciudadano, artista. Ni radical ni peronista. La idiotez que hicieron con esto va traer consecuencias y utilizaron a Diego«, sostuvo Piazza.