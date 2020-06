Rifi Monteros sobre los midgets: «es una opción acertada terminar las 2 fechas antes»

Dialogamos con el piloto y ex campeón de midgets, Julio «Rifi» Monteros.

En primer lugar se refirió a qué significa ser un piloto de midget, y explicó que «es algo increíble, es una categoría que con el correr de los años incrementa la gente que la sigue, el show, la expectativa, los amigos».

Además, recordó su año como campeón de la categoría y dijo que «haber sido campeón y pelear varios campeonatos me ha puesto en un lugar que uno no se lo espera, terminas siendo hasta popular y realmente hay cosas que son impagables por las cosas que uno vive a diario… a mí me ha dado mucho y soy muy feliz haciendo lo que hago».

Y agregó que la noche que se coronó en lo más alto, «se cumplió un sueño, todos van a eso, no tiene definición porque es algo que anhelan un montón y pocos lo logran».

Con respecto a la definición de este campeonato al que le restan 2 fechas y serían televisadas, expresó que «no es algo normal, por más de que se le busque otra manera no va a ser lo mismo. El que sea campeón obviamente lo tiene merecido, pese a que no se va a disfrutar la misma manera»

Y añadió que desde el Club Midgistas del Sur «están buscando la opción más coherente para salir adelante, es una opción acertada terminar las 2 fechas antes, no es lo que más gusta pero es la mejor alternativa».