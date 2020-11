Ricky Martin quiere tener más hijos pero a su esposo no le gusta la idea.

El cantante Ricky Martin ha reiterado en diferentes oportunidades su interés en conformar una enorme familia; en una entrevista reciente a Entertainment Tonight, aseguró que está listo para añadir nuevos miembros al clan Martin-Yosef.

Y es que, al parecer, al cantante boricua no le bastó con ser padre de cuatro niños: los gemelos Matteo y Valentino de 12 años, Lucía de 2, y Renn, junto a su esposo, Jwan Yosef.

Martin ha confesado que le gustaría tener hasta diez hijos, y actualmente mantiene embriones congelados a la espera de ampliar la familia.

Alguna gente cree que estoy loco, pero me encantan las familias grandes, y tengo un par de embriones esperando. No sé… eso es todo lo que puedo decir ahora mismo”, contó en conversación con Entertainment Tonight.

El que no parece compartir del todo esa idea, es la pareja del cantante, el artista sirio Jwan Yosef, quien según palabras de Ricky, está algo preocupado debido a la preadolescencia de sus hijos mayores, Matteo y Valentino, por lo que le ha aconsejado a su esposo “esperar” por un nuevo bebé.

Cortesía: Efecto Guayaba

Tú sabes, todo es parte de la etapa. Pero ambos son muy buenos muchachos”, expresó.

De igual forma, ha reiterado que no es lo mismo convertirse en padre nuevamente a los 48 años, pues es una responsabilidad muy grande que requiere de compromiso y energía.

¡Necesitas la energía para eso! Yo me siento fuerte, créeme, y estoy saludable. O sea, estoy cargando dos bebés al mismo tiempo, el coche y el bulto, pero es mucho. Es una gran responsabilidad”.

No obstante, aseguró sentirse completamente orgulloso de sus hijos, y muy afortunado de la familia que tiene, la cual al parecer, está comandada por Lucía, a quien el cantante describe como la “reina de la casa”.

“No es la casa de ellos, sino de ella. Ella es la que comanda la casa. Todavía no chasca sus dedos, pero por su mirada sabemos qué está diciendo y qué no. Ella solo tiene dos años, aunque por su manera de ser, ya sabemos”, bromeó Ricky Martin.