Ricardo Moccero: “Con el tiempo la gente reconocerá la gestión de Alberto Fernández”

ACTUALIDAD POLÍTICA

El intendente de Coronel Suárez destacó que el Presidente de la Nación pese a los problemas de la pandemia nunca cambió el rumbo.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, en dialogó con Sabáticamente por Radio Provincia hizo referencia a su trayectoria política, a su relación con Néstor Kirchner y analizó la gestión del presidente Alberto Fernández.

En ese marco, destacó que “tengo una fe tremenda en Alberto. Está aguantando firmemente esta pandemia que no es para cualquiera. En los países desarrollados la situación fue un desastre, y pese a los problemas Alberto no cambia el rumbo”.

Moccero destacó que “más allá de la economía y los problemas que surgen, no estamos en un escenario de guerra” y agregó que “creo que políticamente a la larga la gente reconocerá que el Presidente cuidó el país como corresponde”.

En otro orden, relató que su carrera política comenzó junto a su padre Domingo Moccero, quién fuera intendente del distrito en los períodos 1958-1962 y 1983-1990, año que falleció en ejercicio del cargo.

Tras la muerte de su padre, Ricardo Moccero fue candidato por el Partido Intransigente y luego continuó con líneas vecinalistas dentro del Frente para la Victoria.

Ricardo Moccero destacó que “no soy peronista, soy Intransigente. Integré el Frente para la Victoria y hoy el Frente de Todos. Entre compañeros digo que no soy peronista, soy de Néstor Kirchner”.

«Cuando quebró la fábrica de zapatillas de Coronel Suárez, quedaron 2000 trabajadores en la calle. Pedimos numerosas audiencias sin éxito. Un día fui a un acto, me metí entre la gente, agarré del brazo a Néstor Kirchner y le pedí ayuda. Inmediatamente le pidió a Carlos Tomada que resuelva el tema, dándole la orden de que prolongue el Fondo de Desempleo por un año y reactivar la fábrica. Volví a Suárez a la medianoche y la gente se quedó esperando estoicamente en la calle. Aplaudieron, lloraron y volvieron a sus casas. A partir de ahí empecé una amistad muy linda con Néstor Kirchner», recordó el intendente de Coronel Suárez.

Al referirse a la trayectoria política de su padre, Ricardo Móccero contó que en su primera gestión al frente del municipio “impuso la tasa vial” y que por ello “la Sociedad Rural hizo una caravana para declararlo persona no grata. Mi madre me contó que mi padre se reía y decía que estaba súper contento porque si la Sociedad Rural no lo quería, estaba en el camino correcto”.