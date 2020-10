Ricardo Moccero anunció la entrega de las primeras 50 viviendas de Techo Digno y la construcción de la sede de CREUS

El Intendente Municipal de Coronel Suárez adelantó a la Radio que está gestionando la compra de terrenos para volver a equipar el banco de tierras municipales que fue dilapidado por la gestión anterior, quienes entregaron todos los terrenos y no gestionaron viviendas para los vecinos. “Estamos gestionando la construcción de viviendas para Coronel Suárez”, anunció Moccero. Confirmó la construcción de la sede del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) y el avance de las gestiones para finalizar la Escuela N° 5 de Pueblo Santa Trinidad.

“Nuestra victoria será poner de pie a Coronel Suárez con más producción y más trabajo”, aseguró el Intendente Ricardo Moccero en contacto con la Radio en la mañana del miércoles.

En principio el Intendente señaló que “hace 30 días que el Gobernador nos dio una señal: comenzar a fondo con la gestión, en ese sentido transmití un mensaje al Gabinete: Telemedicina y los médicos están a cargo del Covid, y nosotros, los funcionarios, nos ponemos a fondo con la gestión, dejando de pensar todo el tiempo en Covid; obviamente nos seguiremos ocupando de los temas sanitarios, pero ya no de lleno, para eso está el equipo de Salud”.

“En este sentido di instrucciones de retomar la agenda de gestiones ante los ministerios. En lo particular he solicitado un plan de viviendas para los 155 adjudicatarios de terrenos con tenencias precarias en Santa Trinidad y San José, asimismo estamos en tratativas para la compra de 800 lotes no sólo para, en un futuro, gestionar un programa de viviendas, sino que sirvan también para quienes, teniendo capacidad de tomar un crédito Procrear, las haga falta un terreno”.

“Son 128 los suarenses adjudicatarios de créditos Procrear ya aprobados, que están avanzando en la documentación respectiva ante el Banco Hipotecario, y eso es una buena señal”.

“Por otro lado, hemos presentado planes de cloacas, pavimentación y cordón cuneta, algunos ya están en marcha”.

“Tener un techo hoy en día es parte de la condición humana, es un derecho que hace en esencia a la condición humana y para nosotros es un tema de prioridad de Gestión, que todos los vecinos y vecinas puedan acceder a su vivienda”, subrayó Ricardo Moccero.

“Lo nuestro son hechos, los versos se los dejamos para el gobierno anterior”, afirmó con contundencia el Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero y agregó “ellos fueron los que dijeron que la facultad presencial era una promesa de campaña, que vendíamos “espejitos de colores”, hoy tenemos 100 jóvenes estudiando Contador Público con la UNS y el 20 de octubre estaremos abriendo los sobres para la construcción de la sede de CREUS con una inversión de 37 millones en su primera etapa”.

Puntualmente, en cuanto a obras escolares en ejecución, se refirió a la recorrida llevada a cabo días pasados y agregó que “la gestión está centrada en las obras que han quedado paralizadas. Comenzamos el 1 de septiembre y ya en estos días abriremos los sobres para la construcción del edificio de CREUS, con una inversión de 37 millones de pesos en su primera etapa”.

“Nuestro slogan siempre fue ‘Hechos y no palabras’. Cambiemos cada año anunció la finalización de la Secundaria N° 5 de Santa Trinidad, pero nunca avanzaron, nosotros, en cambio, ya presentamos el proyecto para su finalización, lo que demandará una inversión de 57 millones de pesos. Este proyecto ya fue aprobado, pero para llamar a licitación primero se deben finalizar las cuatro obras escolares que tenemos en ejecución actualmente. Los hechos son nuestros, los versos se los dejamos para el gobierno anterior”.

Adelantó además que en 30 días se entregarán las primeras 50 viviendas del programa “Techo Digno” con todos los servicios, “viviendas que comenzamos nosotros en el 2015 y que la gestión de Cambiemos “no supo y no quiso terminar; no sé si por inoperancia, maldad o ideología, hubo que esperar cuatro años para que llegue un Estado que de soluciones”.

En la misma línea de gestión, Moccero confirmó que se avanza en planes de obras de cloacas, pavimentación y cordón cuneta.

Indicó que recorrió el sector de la obra de la futura terminal de ómnibus sobre avenida Gregoria Matorra, donde se realizó una limpieza integral del predio para comenzar con los trabajos con el propósito de continuar con la obra.

“Fijate que el gobierno anterior teniendo los fondos para finalizar la obra de la terminal de ómnibus no lo hizo; nosotros pondremos en marcha la obra y vamos a gestionar ante el ministro Gabriel Katopodis para finalizarla el año que viene”.

En este sentido aseguró “Todos los funcionarios saben que deben tomar todos los planes de los ministerios”.

“Marcelo Castorina de Cultura y Sofía Gerk de Turismo trabajaron de forma excelente en un programa de reactivación turística y por ello llegarán fondos por más de un millón y medio de pesos. Todas estas cosas no tienen que ver con Covid, nosotros las comunicamos, pero quizá la gente solo prioriza la información del Coronavirus y no las municipales, pero la realidad es que todas las áreas tienen una actividad tremenda”.

“Debemos pensar que la gente necesita vivienda, trabajo, obras de gas y cloacas, y nosotros no podemos estar metidos en el pensamiento de una pandemia”.

“El banco de tierras duró hasta el 2015. Cambiemos eliminó ese banco, no solo que no compraron nuevas, sino que entregaron mal las que había porque la gente que recibió terrenos no pudo construir nada encima; esto fue de la mano de los créditos de plomo que otorgaba Cambiemos”.

“Nosotros levantamos las banderas de la solidaridad. Con el gobierno anterior quedaron más de 5.000 suarenses desocupados, por lo que nosotros deberemos conseguir entre 800 y 900 lotes este año, y similar número el año que viene, para poder encarar algún tipo de plan de viviendas o programa de entrega de terrenos. Una vez que el Municipio tenga los lotes, tanto Provincia como Nación tienen programas de viviendas”.

“Hicimos un relevamiento de terrenos, tanto en Santa Trinidad como en San José. Luego de ello pedimos un plan de viviendas para esas personas que tienen Tenencias Precarias de esos terrenos ya entregados. Serán 44 viviendas en principio, porque son los lotes que cumplen con todos los requisitos, es decir, estar al día en los pagos y tener los servicios instalados”.

“Cambiemos no supo terminar las 100 viviendas de Techo Digno que comenzamos nosotros en 2015. Nosotros en 30 días entregaremos las primeras 50 y en los primeros meses del año que viene las otras 50”.

“Es el momento de aprovechar y presentar los proyectos que se tienen en carpeta”.

“La Secretaría de Producción desarrolló proyectos productivos que generaron más de 120 puestos de trabajo durante toda la pandemia”.

“No es decisión del Intendente ni el Comité de Crisis permitir la apertura de los gimnasios. Fue decisión de Provincia. Nosotros, ni bien nos pasaron a Fase 4, dejamos los gimnasios una semana abiertos, pero Provincia nos hizo una advertencia al respecto y debimos cerrar”.

“Para mí lo ideal es que abran todos: gimnasios, clases presenciales y restaurantes, pero no se puede. Es complicado tomar decisiones contrarias a las sugerencias de Provincia”.