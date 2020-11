Ricardo Fort: el particular mensaje que le dedicó su hija Marta.

La hija de 16 años de El Comandante recordó a su padre de una manera muy especial. Mirá.

El 5 de noviembre Ricardo Fort hubiese cumplido 52 años de edad. Famosos y fans lo recodaron a lo largo del día. También apareció la palabra de Marta Fort, hija de «El Comandante», con un peculiar mensaje recordándolo.

«No sabía que decir hoy ya que me pone incómoda hablar de mi papá», arrancó diciendo la adolescente, de 16 años de edad, en su cuenta de Instagram junto a una foto que la muestra de pequeña con Ricardo, su actual tutor y padrino, Gustavo Martínez, su hermano Felipe y su niñera, Marisa López.

Y continuó: «Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papá y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos) algo bien alegre de él», dijo la joven, que tenía solo nueve años cuando Ricardo Fort murió, el 25 de noviembre de 2013.

Hoy por hoy, tengo la memoria muy borrosa, pero recuerdo también cuando con mi hermano nos escondimos jugando en un local de ropa y mi papá hizo cerrar el local entero para buscarnos mientras llorábamos de la risa».»Capaz que muchos esperaban algo más de mi, pero este es el (quizás humilde) aporte para este día donde todos lo recuerdan. 5-11-1968″, cerró la heredera del imperio chocolatero.

El 5 de noviembre, pero de 2019, Marta también se volcó a la red para manifestarse sobre el que hubiera sido el aniversario de natalicio de su padre: «Me gustaría presentarles a un hombre que todos conocieron: Ricardo Fort, mi padre. Si, digo presentárselos porque hoy mi papá cumpliría años y mi papá y el Ricardo de la tele no eran la misma persona para mi«/

«Artista era siempre, tanto en la tele como en casa frente a su compu pensando cosas para hacer o cantando en su piano. A veces le gritaba como un loco a la tv respondiéndole a alguien que hablaba de él. Eso era, artista y pasional, espero poder haber heredado de él su pasión y su creatividad. Espero encontrar mi lugar en la vida como lo hizo él. Y este es el único homenaje válido, celebrar su nacimiento, porque gracias a él yo llegue a este mundo y estoy rodeada de los afectos que él se aseguro que yo tuviera».

En febrero de ese año, antes de cumplir 15, Marta realizó una entrevista con la revista Gente y, consultada sobre qué recuerda de su papá, dijo: «Me pone incómoda hablar de él. Hace seis años que no está, y obvio que lo extraño. Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar«.

Marta, a pesar de su juventud, tiene una opinión formada de las situaciones, y no tiene problemas en exponerlas en las redes si así lo desea. Al igual que su hermano, responden con altura hasta a quienes pretenden ninguearlos por su apellido y lo que todo eso significa.