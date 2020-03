Ricardo Alfonsín: «Hay radicales que sienten culpa por haberse juntado con el PRO»

En un mano a mano con 0223, el embajador designado en España fue muy crítico con el rol actual del partido centenario y ponderó a Alberto Fernández: «Está haciendo lo que hubiese hecho un gobierno radical».

Efusivo. Sí, así se lo nota a Ricardo Alfonsín cuando da sus primeros pasos por el hotel Nuevo Ostende: se muestra efusivo en cada abrazo que concede, en cada saludo, en cada reencuentro con pares y correligionarios, pero también se sienten efusivas sus palabras y su crítica dirigida a los que precisamente critican por criticar, a los que sostienen ese comportamiento que él califica como «patológico» y distintivo dentro de la clase política argentina.

Su tono y sus gestos lo ratifican: es evidente que al hombre designado como embajador de España no le tiembla el pulso para lanzar cuestionamientos feroces a los sucesivos gestos negativos que acusa de dirigentes que hoy se escudan bajo la bandera de la Unión Cívica Radical (UCR), la misma que él levanta y defiende desde que tiene uso de razón.

Sin titubeos ni vacilaciones, Alfonsín condena a los correligionarios que todavía, después del saldo que dejaron los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri, apoyan la alianza con Juntos por el Cambio y lamenta que el partido centenario no se imponga con otro peso en la toma de decisiones para abogar por una oposición «más comprensiva».

Responsabilidad, seriedad y cooperación, son los tres pilares sobre los cuales se funda el pedido del funcionario diplomático a la oposición que enfrenta a la gestión de Alberto Fernández, en el marco de un diagnóstico que no deja de trazar con preocupación. Por un lado, porque el referente radical reconoce una profunda crisis en el país, que hasta considera como más grave de la que recibió Macri en 2015, pero también porque advierte un gran «deterioro» en el nivel de discusión que propone la dirigencia política.

«Muchos saben que acompañaron decisiones que no son radicales y, en todo caso, lo que les molesta es que yo señale esta inconsecuencia. Entiendo que les moleste y los quiero mucho pero yo me siento más obligado por las ideas que por los afectos», asegura Alfonsín, mientras sus manos vuelan como si fueran un argumento más de sus conceptos y sus lentes de marco negro descansan en su pierna izquierda.

El embajador llegó este viernes a Mar del Plata para participar de la charla “Progresismo y Peronismo. Diálogos por la igualdad” organizada por el espacio político Progresistas en Red, y que contó con la presencia de otros dirigentes como la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta.

En el mano a mano con 0223, el exdiputado nacional ratifica su respaldo al presidente e insiste en que las primeras medidas de su Gobierno coinciden con las que habría hecho una administración de tinte radical. «Tienen que ser serios los que ahora están pidiendo un plan. Qué plan puede haber si no sabemos en qué términos negociamos la deuda», señala.

-¿Cómo está viendo al país?

-Muy complejo y hay que decírselo a la sociedad para no generar falsas expectativas y no creer que la cosas se pueden resolver de la noche a la mañana. La situación hoy es más compleja que la que había en 2015. No se trata de una apreciación subjetiva: los indicadores socioeconómicos oficiales lo demuestran. Además, hay otras cuestiones que no se consideraban preocupantes en el 2015 como pasa ahora con la deuda. Espero que haya colaboración y cooperación de todos, que nadie sea demagogo. Se van a registrar mejorías pero paulatinamente. Hay que ser muy serios con lo que se le dice a la sociedad. Confío que las políticas aplicadas, que representan un cambio respecto de la filosofía en la que se inspiraban las políticas aplicadas por el anterior Gobierno, van a ir dando respuestas a los requerimientos de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo.

-¿Y está viendo esa cooperación por parte la oposición?

-No, no veo esa cooperación globalmente. Más bien veo lo contrario: incomprensión. Siempre digo que nada bueno se puede esperar de un país en donde tanto el oficialismo como la oposición definen sus posiciones políticas a partir de especulaciones electorales en lugar de definirlas en función de lo que consideran mejor para el país. Me parece que hay mucha preocupación en el 2021. Algunos en la oposición están muy preocupados por eso y cuando uno tiene esta preocupación como prioridad, casi sin quererlo, engañándose mismo, quiere ver todo malo porque piensa que de esa forma se pueden favorecer sus chances electorales y veo que hay, en este sentido, falta de comprensión acerca de los problemas que hay. Si esto sigue, pueden pasar cosas muy serias en el país como la aparición de liderazgos autoritarios, reñidos con los valores fundamentales de la democracia, que en nombre de compensaciones económicas y sociales van a pedir que sacrifiquemos valores fundamentales y ahí nos vamos a terminar agarrando la cabeza después de un tiempo. Todos deben actuar con mucha responsabilidad