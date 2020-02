Ricardo Alfonsín, el candidato para ocupar la embajada argentina en España

El hijo del ex presidente radical habría rechazado el cargo pero desde el Gobierno apuestan a convencerlo.

Ricardo Alfonsín

Este martes el presidente Alberto Fernández viaja a España como parte de su gira europea y sigue asombrando la indefinición sobre quién será designado como embajador en esa representación que es clave para la Argentina.

En ese marco, un nombre volvió a instalarse esta semana y todo indicaría que ya es el elegido. Se trata de Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la democracia recuperada y férreo crítico de la alianza que su partido, la UCR, realizó con el PRO y la Coalición Cívica.

Aunque aún no es oficial, sería quien cumple con el perfil que las altas autoridades de Cancillería vienen adelantando para conducir la diplomacia que trabaja en la sede de Fernando El Santo, a dos cuadras del distinguido Paseo de la Castellana.

“Queremos un político que muestre la apertura y el diálogo de nuestro gobierno”, explicaron fuentes gubernamentales según consigna Infobae.

Inicialmente se creyó que podía tratarse de Emilio Monzó pero el ex presidente de la Cámara de Diputados negó enfáticamente esa posibilidad, ya que está decidido a hacer política en la provincia de Buenos Aires y dentro del PRO.

Si bien Alfonsín en distintas oportunidades negó que fuera a aceptar algún cargo, argumentando que será más útil al país desde afuera del Gobierno, todo indicaría que la persistencia oficial logró el objetivo.

Otros de los nombres que circularon fueron el de Leandro Sigman, quien a través de voceros expresó que no le interesaba la posición; Eduardo Duhalde, que por motivos de salud rechazó de plano esa responsabilidad, y también se habló del regreso de Carlos Bettini, aunque en este caso se informó que no hubo ofrecimiento porque el vínculo del ex embajador es muy sólido con Felipe González, muy crítico de Sánchez.

Este martes en tanto, el Presidente llegará por la mañana a Madrid, donde solo estará nueve horas. La delegación se dirigirá a la residencia del embajador, aunque no se quedará a dormir porque a la noche partirá rumbo a París.

Según la agenda, a las 18:30 hora argentina (13:30 de España) tendrá la reunión con el jefe de Gobierno español, con quien ya mantuvo un encuentro antes de asumir la Presidencia.

El encuentro sólo tendrá cobertura gráfica, sin preguntas periodísticas. Luego del almuerzo de trabajo de Sánchez en honor al Presidente argentino y su comitiva, Fernández concretará la audiencia, a las 15.30, con el Rey Felipe VI en su despacho del Palacio de la Zarzuela.