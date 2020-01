Ricardo Alfonsín duro con Macri: “Por lo general los ex presidentes asumen errores”

El dirigente radical Ricardo Alfonsín cruzó fuerte al ex presidente Mauricio Macri, que en las últimas horas ante un grupo de militantes PRO en Villa La Angostura culpó a su equipo por la crisis económica que dejó su Gobierno y señaló que él les había advertido sobre el riesgo de tomar deuda eternamente, pero no accionó para frenarlo.

“Por lo general los ex presidentes asumen errores”, disparó el ex diputado nacional en un claro contraste a los dichos del líder de Cambiemos y reconoció: “El radicalismo apoyó cosas que creía que no eran buenas, si el partido hubiese actuado de otra manera no se hubiesen cometido tantos errores”.

En paralelo, Alfonsín fue crítico de la conducción del partido centenario y sostuvo que “hay un reproche que el presidente le puede hacer al radicalismo y es que le dijo todo que sí”. “Fue un error apoyar las medidas de Macri”, admitió el referente boina blanca.

Las palabras de Alfonsín, y su crítica a Macri por no asumir los errores, se emparentan con la posición que tomó Alberto Fernández. “No entendí si estaba en un grupo terapéutico o era realmente un ex presidente que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante”, sostuvo el Presidente.

Otro radical disidente que cuestionó a Macri fue Federico Storani. «Me parece muy desafortunada que su primera aparición haya sido para repartir responsabilidades a diestra y siniestra como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión», dijo el integrante de la UCR.