Reyes Magos: tiene 8 años y regaló sus juguetes “a nenes que no tienen”

Las acciones y los gestos cobran relevancia cuando son de corazón y en favor de los más necesitados. Y cuando un niño de apenas 8 años decide comprometerse con una causa, se vuelve conmovedor: Juan Martín armó bolsitas con sus juguetes y, en el día de Reyes Magos, se las entregó a otros nenes que asisten al comedor La Virgencita de la ciudad San Francisco.

El pequeño quería que otros niños tengan la oportunidad de jugar con algún juguete de los que fue acumulando en su corta infancia. La intención inicial fue regalarlos para Navidad y que Papá Noel los entregara, pero Juan Martín viajó con su familia para las Fiestas y la idea se postergó.

Pero al regreso avanzó con la iniciativa junto a su mamá y sus abuelos: armaron 75 bolsas, cada una con diferentes juguetes, y se contactaron con las personas que llevan adelante el merendero para hacer realidad el deseo del nene de 8 años.

“Mis abuelos me decían basta de juguetes, tenés un montón, entonces pensé que sí, que ya tenía muchos que no usaba y dije hay que pensar en el otro que a lo mejor lo necesitan más que yo. Entonces me puse con mi mamá a armar estas bolsitas con juguetes para regalar”, le contó Juan Martín a El Periódico.

El nene relató que le costó desprenderse de algunos juguetes “porque me acordaba que los usaba de chico, pero hay niños que no tienen y lo necesitan más que yo”.

Sonrisas

Este 6 de enero los regalitos de Juan Martín fueron entregados a los niños del comedor La Virgencita de barrio Parque. Hubo emoción, sonrisas y palabras de agradecimiento por el gesto. “Siempre son lindos estas acciones, sobre todo cuando vienen de los más chicos”, comentaron las madres que colaboran con el merendero.