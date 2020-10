Representantes de countries y barrios privados le respondieron a Axel Kicillof.

El gobernador los había comparado con los usurpadores y ocupantes ilegítimos que están tomando tierras en distintas regiones del país.

Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijera que la mayoría de los barrios privados y countries “son prácticamente ocupaciones de tierra” ya que “no pagan impuestos”, los representantes de estos establecimientos salieron a defenderse y se mostraron desconcertados con las palabras del funcionario.

Según la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, existen 871 barrios cerrados, de los cuales 230 no están registrados formalmente. Sin embargo, esto no significa que no paguen impuestos o que sus propietarios sean ilegítimos ya que los desarrolladores y propietarios compran los terrenos con autorización municipal y pagan impuestos municipales.

«He estado en contacto con la comisión jurídica de la Federación Argentina de Clubes de Campo y creemos que las declaraciones del gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra”, dijo Patricio Gutiérrez Eguía, presidente de la Federación, en diálogo con La Nación.

“La titularidad de la tierra imposibilita llamar a los propietarios ocupantes ilegítimos”, agregó.

Jorge Juliá, exgerente de Federación Argentina de Clubes de Campo, señaló al mismo medio que Kicillof está «mal informado» o sus comentarios son «malintencionados». “Se trata de conjuntos inmobiliarios muy regulados y que pagan impuestos y tasas de todo tipo por los que no reciben, en la mayoría de los casos, contraprestación alguna en servicios de ningún tipo», explicó.

Sofía Peres, abogada y asesora de desarrolladores inmobiliarios, también manifestó que el gobernador dijo una «burrada» y agregó: «Aun cuando no esté subdividido el terreno tenés derecho a estar ahí, aunque no tengas escritura porque tenés posesión en base a un boleto de compraventa que te firmó el propietario”. El desarrollador es el que afronta el impuesto inmobiliario y luego le cobra a los propietarios por sus expensas. En cambio, “el usurpador no firma nada con el propietario, ocupa y no paga”.