Red Bull Batalla de los Gallos con un giro totalmente inesperado

La Final Nacional Batalla de los Gallos México 2020 será el 3 de octubre a puerta cerrada para el público con una transmisión a través del canal oficial de Red Bull Batalla de los Gallos en YouTube y Facebook y con 16 participantes de los cuales hasta ahora sólo Jack Adrenalina está confirmado.

El actual campeón nacional de la improvisación, Lobo Estepario, dio un paso al costado para enfocarse en su música como lo hicieron también Hadrian, Aczina, Wos y Trueno quienes son los favoritos en Argentina.

El próximo 3 de Octubre será una locura, ya que Jack Adrenalina, un gran tipo del Freestyle será el campeón defensor suplente y buscara meterse a la final INTERNACIONAL, que se realizara a fin de año en sede que se estará por confirmar; sim embargo, el también ya estaba en la onda de explotar su carrera musical.

Se estima que el streaming de cada final nacional, a llevarse a cabo a puerta cerrada, tendrá un alcance de hasta 2 millones de vistas.

Y pese a que no haya figuras como ellos, Jack pide no menospreciar a los que vienen ya que el asegura que los jóvenes que vienen no van a ser fáciles de ganar, aunque él se encuentra totalmente enfocado ya que ha soñado con el triunfo y jamás ha dejado de entrenar. Por el momento no se tiene el nombre de los 16 participantes, pero se anunciarán a próxima semana.

Hasta ahora Red Bull Batalla de los Gallos no ha mencionado si habrá cambios o un jueceo más estricto en estos temas, pero Jack espera que todo siga igual, pues la faceta artística de cada rapero no representa las verdaderas personas que son: padres de familia, trabajadores, amigos y parejas. A propósito, el certamen dio a conocer la audición de la MC Karey Cuevas, una joven que estaría representando a las mujeres en la final nacional, pero todo depende de si ha sido seleccionada.