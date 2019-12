Las fechas para tener en cuenta

Ramiro Zarzoso, director de Servicios, informó el cronograma de recolección de residuos durante las Fiestas de Fin de Año. No hay que sacar basura a la calle 23, 24, 30 y 31 de diciembre ya que durante esas noches no funcionará el servicio. Zarzoso solicitó la colaboración de los vecinos no sacando a la calle las bolsas con residuos en los días apuntados para mantener la limpieza de la ciudad.

Por otra parte y refiriéndose concretamente a la Plaza Central el funcionario apuntó que sería muy bueno que quienes concurran a festejar en este paseo público tengan a bien depositar los residuos en los recipientes que ubicará Servicios de la comuna en distintos lugares de la Plaza.