Reclama que por una obra incompleta, su casa corre peligro: «Nadie me da bolilla»

Un vecino de Rondeau al 1800, José Rodriguez, reclamó la falta de respuestas por una obra de desagües pluviales que está parada desde hace varios meses.

Hay un pozo de grandes dimensiones, que no solo es un peligro para la gente que circula por el sector, sino que está en la puerta de su casa y le puede traer consecuencias.

«Hay una tapa de cloaca socavada. Hay un canal paralelo a esta obra y no sabemos a donde va el agua cuando llueve. Esto parece el Perito Moreno de como se desbarranca» explicó.

Según mencionó, desde el 2018 que se inició la obra hasta el momento, no ha tenido respuestas. «Esto es una advertencia. Si a mi me llega a pasar algo en mi casa, tengo todo archivado: reclamos, fotos, fui a la OMIC, a la Defensoría, ABSA. Y nadie me da bolilla”

Desde la Delegación del sector, se comunicaron para rellenar el agujero, pero advirtieron que la solución tiene que venir desde Provincia.