Recapturaron al joven de 18 años que estaba prófugo por el crimen del pizzero

Hace unos días atrás, la viuda del pizzero, Verónica, y madre del pequeño de Albanese, había recordado que al cumplirse un año del crimen de su esposo aun no había justicia. «Estoy completamente devastada en una vida que no elegí. Todavía no tengo tranquilidad para recordarlo porque no siento la Justicia que espero para él», había expresado a Telám.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la recaptura del joven anoche en un operativo de control de tránsito ubicado en la intersección de las arterias de Namuncurá y Colón de Remedios de Escalada, precisaron las fuentes. Se había fugado de un Centro de Recepción de Menores de Lomas en mayo pasado.